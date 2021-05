Poprad pripravil na jún sériu cyklovýletov

Poprad 19. mája (TASR) – Mestská informačná kancelária (MIK) v Poprade pripravila na jún sériu cyklovýletov, ktoré budú každú stredu. Zúčastniť sa na nich môžu Popradčania, ale aj návštevníci mesta, informovala o tom riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková.



Ako priblížila, začiatok cyklovýletov je nastavený na 17:00, aby sa na nich mohli zúčastniť nielen mládežníci po školskom vyučovaní, ale tiež pracujúci dospelí. Štartovať sa bude vždy z centra mesta – spred Mestskej informačnej kancelárie na Námestí sv. Egídia.



Sériou minipodujatí s názvom Júnové cyklo-stredy #VisitPoprad bude sprevádzať pracovník MIK Rastislav Hudec.



„Cieľom tejto série cyklovýletov je priblížiť návštevníkom mesta, ale predovšetkým domácim obyvateľom možnosť využívať nádherné cyklotrasy z Popradu. Takéto spoločné cyklovýlety sú vhodné pre tých, ktorí nemajú odvahu vybrať sa na bicykli sami, prípadne majú radi spoločnosť a tiež je to pre Popradčanov dobrá možnosť zorientovať sa na jednotlivých trasách a neskôr ich absolvovať už individuálne,“ uviedol Hudec.



Na vybrané cyklovýlety s náročnosťou označenou skratkou "rekrea“ je možné využiť tiež popradské zdieľané bicykle. Na ďalších dvoch trasách, ktoré sú vhodné pre zdatnejších cyklistov, odporúča Pitoňáková už horský bicykel. Prvá cyklo-streda sa uskutoční 2. júna, jej účastníci môžu na bicykli spoznať mesto Poprad. O týždeň neskôr 9. júna čaká záujemcov okružná trasa cyklochodníkmi smerom na Kvetnicu. V ďalšom týždni 16. júna je pre nadšencov cyklistiky pripravená okružná jazda do obce Gánovce s návratom cez ďalšie podtatranské dediny. Do Lopušnej doliny sa pôjde 23. júna. Posledný cyklovýlet 30. júna okolo Krížovej na Kvetnici je určený pre dobrodružnejších cyklistov.



Účastníci cyklovýletov tiež nesmú zabúdať na bezpečnostné pravidlá. Pitoňáková pripomenula, že mimo obce je potrebné mať na hlave cyklistickú prilbu, pričom deti by ju mali mať aj v rámci obce. Ďalej upozornila, že deti a mládež do 18 rokov by sa mali na týchto podujatiach zúčastňovať v sprievode zodpovednej dospelej osoby. V prípade nepriaznivého počasia sa cyklovýlet neuskutoční. Podrobnejšie informácie sa dozvie verejnosť na stránke www.VisitPoprad.sk alebo na sociálnej sieti.