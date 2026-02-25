< sekcia Regióny
Mestská knižnica v Bratislave upozorňuje na hodnotu knižníc
Chod knižnice zahŕňa množstvo neviditeľnej, ale nesmierne dôležitej práce, uvádza knižnica.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Mestská knižnica v Bratislave je v stredu miestom happeningu „Až keď dočítam kapitolu...“. Organizátori ním chcú poukázať na to, že za chodom knižnice je množstvo neviditeľnej práce. Zároveň chcú vyvrátiť predstavy o tom, že zamestnanec knižnice si v práci celé dni len číta. Podujatím spúšťajú kampaň Hodnota knižnice, v rámci ktorej budú počas roka rôznymi aktivitami upozorňovať na hodnotu knižníc.
„Ako by to vyzeralo, keby sme si v knižnici naozaj celý deň len čítali? Nie, že by nás to nelákalo, ostatne, láska ku knihám a k dobrým príbehom je často to, čo spája tých, čo v knižnici pracujú, s tými, čo ju navštevujú. Chod knižnice však zahŕňa množstvo neviditeľnej, ale nesmierne dôležitej práce,“ uvádza knižnica k happeningu s podtitulom (Takmer) nepracujeme, len si čítame!, ktorý čitateľom prináša možnosť zahrať sa na alternatívnu realitu.
„Cítime, že obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá rozvoju kultúry a vzdelanosti veľmi nepraje, je potrebné dôležitosť knižníc pripomínať. Aj preto, aby knižnice ako typ inštitúcie nevypadávali z finančných podpôr, systémových riešení či lepšieho mzdového ohodnotenia,“ zdôvodňuje svoju aktivitu kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s tým, že chce byť užitočná ľuďom v rôznych životných situáciách, zameriavať pozornosť na aktuálne témy mesta i spoločnosti a prispievať ku kvalitnejšiemu spolužitiu.
„Súčasťou našej vízie je akcent na vzájomný rešpekt, diskusiu, solidaritu a zodpovednosť za zlepšovanie miesta a sveta, v ktorom žijeme. Snažíme sa rozvíjať kritické myslenie a demokratické hodnoty,“ dodáva knižnica s tým, že sa o to snaží výberom kníh, konkrétnymi podujatiami a komunikáciou.
Celodenný happening „Až keď dočítam kapitolu...“ je súčasťou rozsiahlejšej komunikačnej kampane Hodnota knižnice, v rámci ktorej sa Mestská knižnica v Bratislave počas roka chystá realizovať ďalšie aktivity.
„Ako by to vyzeralo, keby sme si v knižnici naozaj celý deň len čítali? Nie, že by nás to nelákalo, ostatne, láska ku knihám a k dobrým príbehom je často to, čo spája tých, čo v knižnici pracujú, s tými, čo ju navštevujú. Chod knižnice však zahŕňa množstvo neviditeľnej, ale nesmierne dôležitej práce,“ uvádza knižnica k happeningu s podtitulom (Takmer) nepracujeme, len si čítame!, ktorý čitateľom prináša možnosť zahrať sa na alternatívnu realitu.
„Cítime, že obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá rozvoju kultúry a vzdelanosti veľmi nepraje, je potrebné dôležitosť knižníc pripomínať. Aj preto, aby knižnice ako typ inštitúcie nevypadávali z finančných podpôr, systémových riešení či lepšieho mzdového ohodnotenia,“ zdôvodňuje svoju aktivitu kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s tým, že chce byť užitočná ľuďom v rôznych životných situáciách, zameriavať pozornosť na aktuálne témy mesta i spoločnosti a prispievať ku kvalitnejšiemu spolužitiu.
„Súčasťou našej vízie je akcent na vzájomný rešpekt, diskusiu, solidaritu a zodpovednosť za zlepšovanie miesta a sveta, v ktorom žijeme. Snažíme sa rozvíjať kritické myslenie a demokratické hodnoty,“ dodáva knižnica s tým, že sa o to snaží výberom kníh, konkrétnymi podujatiami a komunikáciou.
Celodenný happening „Až keď dočítam kapitolu...“ je súčasťou rozsiahlejšej komunikačnej kampane Hodnota knižnice, v rámci ktorej sa Mestská knižnica v Bratislave počas roka chystá realizovať ďalšie aktivity.