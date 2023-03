Mestská knižnica v Handlovej si pripomína 100. výročie založenia

Handlová 3. marca (TASR) - Mestská knižnica v Handlovej vznikla pred 100 rokmi. Výročie si inštitúcia bude pripomínať počas celého roka, a to viacerými tematickými podujatiami. Informovala o tom riaditeľka knižnice Daniela Mikulášová.



Zrod knižnice v Handlovej sa spája s miestnym odborom Matice slovenskej a s Telovýchovnou jednotou Sokol, ktoré postupne zanikli a svoj fond darovali do obecnej knižnice. "Pamätným dňom otvorenia knižnice sa stal 25. marec 1923. Vtedy bolo do novozaloženej obecnej knižnice pre viac ako 8000 obyvateľov mesta zakúpených 160 slovenských a 160 nemeckých kníh," uviedla Mikulášová.



Zo zachovaných archívnych materiálov sa podľa nej verejnosť môže o knižnici dozvedieť, že za 100 rokov ju navštívilo viac ako 1,5 milióna čitateľov a návštevníkov, vypožičalo sa takmer šesť miliónov kníh a časopisov, uskutočnilo sa takmer 10.000 kultúrno-výchovných podujatí, privítali tam takmer 200 slovenských, ale aj zahraničných literárnych osobností a zaujímavých ľudí.



Dnes je mestská knižnica verejnou a jej zriaďovateľom je mesto. "Nachádza sa v nej 45.000 knižničných jednotiek, návš­tevníci majú k dispozícii 30 exemplárov novín a časopisov. Ročne registrujeme približne 20.000 návštevníkov, 45.000 výpožičiek, pripravíme približne 200 podujatí na podporu čítania a propagáciu," priblížila Mikulášová.



Nedávno podľa nej prešla knižnica veľkou rekonštrukciou, výsledkom ktorej sú moderné priestory, počítačová technika, audio technika, bezbariérovosť, vynovené farebné priestory, nový nábytok, ako i letná čitáreň.



"Storočnicu si budeme pripomínať počas celého roka. Pripravujeme celú škálu podujatí a aktivít pre všetky vekové kategórie a, samozrejme, mnoho nových kníh," avizovala riaditeľka.