Mestská knižnica v Krompachoch má vyše 200 nových kníh

Krompachy 23. marca (TASR) – Mestská knižnica v Krompachoch sa snaží pre čitateľov zabezpečiť nové knihy nielen z rozpočtu mesta, ale aj z grantového systému cez Fond na podporu umenia. V minulom roku takto získala 3800 eur. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že knižnica zatiaľ zakúpila a spracovala 238 kníh pre deti i dospelých v celkovej hodnote 2076 eur a ďalšie sú objednané či čakajú na spracovanie.



„Tento prírastok obohatí náš knižný fond, ktorý sme v minulom roku výrazne zredukovali. Počas lockdownu sme urobili plánovanú fyzickú inventarizáciu knižného fondu, počas ktorej sme vyradili 1234 zastaraných a opotrebovaných kníh. Knižnica prešla veľkou rekonštrukciou a podarilo sa nám vytvoriť veľmi pekný priestor pre trávenie voľného času,“ uviedla samospráva.



Ako ďalej ozrejmila, z objektívnych dôvodov sa knižnica využíva momentálne málo. Podľa nej viazne spolupráca so školami napriek tomu, že deti by mali v tomto období oveľa viac čítať. Výber kníh je veľký a knižnica preto pozýva návštevníkov, aby prišli. Aktuálne je otvorená v pondelok a v stredu od 10.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h. V utorok a vo štvrtok zase od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 h. V piatok je návštevníkom k dispozícii od 08.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h.



Maximálny počet ľudí v knižnici je šesť, pri vchode do knižnice je potrebná dezinfekcia rúk a od 15. marca je povolený vstup do interiéru len s respirátorom FFP2. Knižnica ubezpečila, že v jej priestoroch sa viackrát denne dezinfikujú dotykové plochy, vrátené knihy po dezinfekcii idú na 24 hodín do karantény a až potom do políc.