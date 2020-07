Mestská krytá plaváreň v Košiciach zatiaľ zostáva zatvorená

Košice 17. júna (TASR) – Mestskú krytú plaváreň v Košiciach by chceli opätovne otvoriť približne začiatkom augusta. Z technických príčin je zatvorená od 26. júna. Pre TASR to uviedol jej riaditeľ Róbert Köglovitsch.



Plaváreň vlastní aj prevádzkuje mestská časť (MČ) Staré Mesto. Jej starosta Igor Petrovčik zadal úlohu vyšetriť, prečo došlo k zakaleniu vody. "Všetko nasvedčuje tomu, že jedna filtračná jednotka je pre objem našich bazénov nedostatočná a ešte aj na nej bola zistená technická porucha. A to považujem za hlavný dôvod zakalenia vody - nie ľudský faktor," povedal Köglovitsch.



Aj keď bude filter zo strany dodávateľa, respektíve výrobcu, opravený, bazén musia opäť vyčistiť, napustiť a odskúšať účinnosť filtra. Po otvorení by plaváreň prevádzkovali v skrátených otváracích hodinách. "Od 9.00 h do 19.00 h, aby si voda mohla, ako sa hovorí, odpočinúť a mala čas na filtráciu," dodal.



Celkové náklady na opravu budú podľa neho známe až po jej spustení. Plánujú počítať aj straty na tržbách. "Vzhľadom na zatiaľ dosť slabé leto by boli asi dosť dobré, keďže ľudia počas horšieho počasia navštevujú kryté bazény," doplnil riaditeľ plavárne s tým, že do budúcnosti pracujú na ďalšom filtračnom zariadení. Pri plnom obsadení, čo je hlavne počas školského roka, totiž jedno filtračné zariadenie nie je postačujúce. "Momentálne sa pripravuje kúpa ešte jedného filtračného zariadenia a špičkového bazénového vysávača. Dali sme vyčistiť výmenník a plánujeme opraviť aj nefunkčnú UV lampu," uviedol.



Problémy so zákalom vody sa objavili po obnovení prevádzky po viac ako trojmesačnej odstávke plavárne v rámci opatrení súvisiacich s novým koronavírusom. Situáciu sa im popri bežnej prevádzke nepodarilo vyriešiť, prevádzku museli dočasne odstaviť.