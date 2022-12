Partizánske 19. decembra (TASR) - Mestská parkovacia zóna v Partizánskom sa rozšíri o odstavnú plochu na Nitrianskej ulici pri podchode a bráne bývalých Závodov 29. augusta (ZDA) s 28 miestami. Schválili to mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní v rámci aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.



"Asfaltový povrch na týchto častiach bol morálne a fyzicky zastaralý. Lokalita spolu s prístupovou komunikáciou prechádza kompletnou rekonštrukciou podkladových a povrchových častí," pripomenul primátor Jozef Božik.



Po ukončení rekonštrukčných prác podľa neho vznikne ucelený priestor, ktorý nasmeruje chodcov z podchodu po vyvýšených priechodoch na autobusovú stanicu, do budovy lekárov, nákupného centra a areálu bývalých ZDA. "Na zvyšnej časti zrekonštruovanej spevnenej plochy vznikne 28 parkovacích miest, z ktorých dve budú vyhradené pre návštevníkov so zdravotným znevýhodnením. Časť plochy bude určená na výsadbu zelene," priblížil.



Celkový počet miest v mestskej parkovacej zóne sa pridaním odstavnej plochy na Nitrianskej ulici zvýši z pôvodných 1139 na 1167 miest.