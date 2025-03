Mestská plaváreň Pasienky oslávi budúci týždeň polstoročie

Bratislava 20. marca (TASR) - Mestská plaváreň Pasienky v Bratislave oslávi budúci týždeň polstoročie, v stredu 26. marca uplynie 50 rokov od právoplatnosti jej kolaudácie. Pri tejto príležitosti pripravuje 24-hodinový plavecký maratón spojený so županovou párty a ďalšími aktivitami. TASR o tom informoval Peter Filo zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ).



"Akcia potrvá nepretržite od polnoci do polnoci," priblížil Filo. Pre zapojenie sa do maratónu je potrebná registrácia, ktorá je bezplatná, stačí si vybrať "svoj" časový úsek. Každý registrovaný návštevník bude mať bezplatný 90-minútový vstup. Zároveň každý, kto odpláva minimálne 100 metrov, bude zaradený do žrebovania o ceny.



Na podujatí by nemali chýbať ani osobnosti zo spoločenského, kultúrneho a športového života.



Hlavné mesto otvorilo v marci zrekonštruovanú plaváreň. Ide o jediný 50-metrový osemdráhový bazén v Bratislave, slúži verejnosti i športovým klubom. Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli podľa magistrátu 5,5 milióna eur.