Mestská pláž Tyršák opäť otvorila svoje brány

Bratislava 26. mája (TASR) – Mestská pláž Tyršák na petržalskom brehu Dunaja v Bratislave otvorila vo štvrtok opäť svoje brány pre verejnosť. Okrem tradičnej ponuky prináša tento rok aj niekoľko noviniek. Otvorená bude bezplatne do októbra. TASR o tom informovali organizátori.



Návštevníkom, ktorí preferujú aktívny oddych, sú k dispozícii ihriská na plážový volejbal, väčšia detská piesková zóna, trampolínové centrum, mini futbalová aréna či hodiny jogy. Nechýbajú ani trávnaté plochy, kvety či živý plot obkolesujúci areál.



Mestská pláž sa bude aj tento rok niesť v znamení podpory lokálnych umelcov a dizajnérov, na svoje si prídu aj milovníci jedla a nápojov. Nebudú chýbať ani detské predstavenia, vedomostné kvízy či letné kino, ale ani diskusie na aktuálne témy či prednášky. Atmosféru bude dopĺňať hudobný program vrátane živých koncertov.



Všetok bioodpad, ktorý sa na pláži vyprodukuje, bude kompostovaný, samozrejmosťou má byť triedenie a separácia odpadu. Každá prevádzka využíva kompostovateľný riad a zálohované poháre. Zeleň na mestskej pláži je zalievaná aj dažďovou vodou.



Mestská pláž Tyršák bude otvorená do 2. októbra. Od polovice novembra by mal svoje brány otvoriť Zimný Tyršák s vianočnou atmosférou.