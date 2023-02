Mestská polícia bude mať na Trhovej nové klientske centrum

Trnava 24. februára (TASR) - Mestská polícia v Trnave dostane v blízkej dobe nové klientske centrum a prostredníctvom verejného obstarávania (VO) hľadá dodávateľa na realizáciu interiéru. Po viacročných úvahách o presťahovaní na iné miesto padlo rozhodnutie o zotrvaní v priestoroch na Trhovej ulici, v budove známej ako Tatrasklo, kde aj sídli. Počíta sa s využitím pôvodnej výstavnej siene, ktorá je presklená z troch strán. Informuje o tom vestník VO.



Radnica plánuje na projekt stavebných prác v prízemní administratívnej budovy vynaložiť do 183.000 eur. V projekte sa uvádza, že presklenie priestoru zostane zachované, avšak využije sa dierovaná polymetrická fólia do výšky dvoch metrov, ktorá zabezpečí optický kontakt z vnútra policajnej stanice smerom von a zároveň naopak, aby z exteriéru nebolo vidieť dnu. Z Trhovej ulice bude vybudovaný aj nový vstup s miestom prvého kontaktu. Záujemcovia o zákazku sa môžu do výberového konania prihlásiť do 9. marca.