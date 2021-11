Bratislavská polícia bude sídliť aj v Nemeckom kultúrnom dome v Rači

Bratislava 24. novembra (TASR) - Mestská polícia v Bratislave bude mať od decembra jedno zo svojich sídel aj v mestskej časti Rača, v tamojšom Nemeckom kultúrnom dome (NKD). Náčelník mestskej polície Miroslav Antal a starosta Rače Michal Drotován podpísali zmluvu o prenájme priestoru na treťom poschodí za symbolické jedno euro za rok. Zlepšiť tak chcú bezpečnosť, poriadok a dodržiavanie dopravných predpisov v tejto časti Bratislavy.



Na tomto vysunutom pracovisku mestskej polície budú pôsobiť dvaja okrskári, vyčlenení práve pre potreby Rače. "Počas úradných hodín ich bude dopĺňať preventistka a priestupkár. Umožní nám to dôvernejšie poznať situáciu v mestskej časti, hľadať efektívnejšie riešenia problémov a najmä pôsobiť preventívne. Nápomocní budú pri riešení bežných udalostí, ale aj pri veľkých podujatiach, akými bývajú vinobrania či hody," spresnila polícia.



Od decembra nájdu obyvatelia Rače mestských policajtov v Nemeckom kultúrnom dobe vždy v utorok od 15.00 do 17.00 h a vo štvrtok od 12.30 do 14.30 h. Úradné hodiny majú v budúcnosti reflektovať potreby Rače a kapacitné možnosti mestskej polície.



Tá deklaruje, že vykonáva hliadkovú činnosť v Rači neustále a bude aj naďalej. "Kedykoľvek je možné privolať hliadku prostredníctvom núdzovej linky 159 alebo nahlásiť neakútny podnet cez web stránku msp.bratislava.sk či prostredníctvom mobilnej aplikácie," uviedla polícia.



Bratislavskí mestskí policajti v súčasnosti pôsobia na piatich okresných veliteľstvách a na útvare zásahovej jednotky a kynológie s celomestským pôsobením. Rastúci počet mestských policajtov umožní ich umiestnenie aj v ďalších lokalitách. Prvým takýmto miestom je Rača. Budúci rok v lete by sa mestskí policajti mali nasťahovať aj do svojej novej stanice na Stavbárskej ulici vo Vrakuni, pri bytovom dome známom ako Pentagon.