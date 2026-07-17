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Mestská polícia: O právomociach pri obetiach násilia treba hovoriť
Ak má mať obeť násilia reálnu ochranu, systém musí vedieť reagovať okamžite.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS) považuje návrh, aby sa diskutovalo aj o rozšírení právomocí mestských a obecných polícií pri ochrane obetí násilia za dôležitý. Ak má mať obeť násilia reálnu ochranu, systém musí vedieť reagovať okamžite. Pre TASR to uviedol viceprezident ZNOMPS a náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal. Reagoval tak na nedávny návrh predstaviteľov samospráv a odborníkov na ochranu obetí násilia.
„Mestskí a obecní policajti sú neustále priamo v teréne a často prichádzajú do kontaktu s ľuďmi v krízových situáciách. Dlhodobo hovoríme, že zákon o obecnej polícii potrebuje modernizáciu, aby sme vedeli účinnejšie chrániť obyvateľov a obyvateľky aj samotných príslušníkov polície,“ ozrejmil Antal.
Zdôraznil, že obecným a mestským policajtom nejde o to, aby nahrádzali Policajný zbor SR. Chcú, aby vedeli efektívnejšie pomáhať ľuďom na Slovensku, a to najmä v situáciách, kedy štátna polícia zápasí s výrazným poklesom počtu policajtov. „Je preto prirodzené, že časť ich úloh si nakladáme na ramená práve my. S tým by mali ísť ruka v ruke aj širšie právomoci, ktoré nám umožnia efektívne zasiahnuť. Nebránime sa ani právomociam, ktoré dokážu pomôcť ochrániť obete násilia a zamedziť páchaniu priestupkov alebo trestných činov,“ vysvetlil Antal.
Doplnil, že ak by mestské a obecné polície mali dostať právomoc prijať bezodkladné ochranné opatrenie voči násilnej osobe, musí byť jasne upravená v zákone, s presnými podmienkami a nadväznosťou na štátnu políciu a ďalšie odborné služby. ZNOMPS podporuje aj systematické doškoľovanie mestských a obecných policajtov. Už dnes si vo vlastnej réžii školí mestských policajtov v rozličných soft skill oblastiach a medzi nimi nevynímajúc ani komunikáciu s obeťami násilia. ZNOMPS víta, ak budú mať jednotnú metodiku školení zastrešenú napríklad Policajným zborom a odborníkmi na pomoc obetiam.
„Každé opatrenie, ktoré môže zabrániť ďalšiemu násiliu a ochrániť život, zdravie a dôstojnosť obete, si zaslúži vážnu odbornú diskusiu. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska je na takúto diskusiu pripravené,“ dodal Antal.
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po minulotýždňovom spoločnom stretnutí návrh, aby mestskí a obecní policajti mali kompetenciu vykázať násilníka z obydlia minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. Reagovali tak na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že tento návrh považuje za tému, ktorá si vyžaduje dôkladnú odbornú a legislatívnu diskusiu.
„Mestskí a obecní policajti sú neustále priamo v teréne a často prichádzajú do kontaktu s ľuďmi v krízových situáciách. Dlhodobo hovoríme, že zákon o obecnej polícii potrebuje modernizáciu, aby sme vedeli účinnejšie chrániť obyvateľov a obyvateľky aj samotných príslušníkov polície,“ ozrejmil Antal.
Zdôraznil, že obecným a mestským policajtom nejde o to, aby nahrádzali Policajný zbor SR. Chcú, aby vedeli efektívnejšie pomáhať ľuďom na Slovensku, a to najmä v situáciách, kedy štátna polícia zápasí s výrazným poklesom počtu policajtov. „Je preto prirodzené, že časť ich úloh si nakladáme na ramená práve my. S tým by mali ísť ruka v ruke aj širšie právomoci, ktoré nám umožnia efektívne zasiahnuť. Nebránime sa ani právomociam, ktoré dokážu pomôcť ochrániť obete násilia a zamedziť páchaniu priestupkov alebo trestných činov,“ vysvetlil Antal.
Doplnil, že ak by mestské a obecné polície mali dostať právomoc prijať bezodkladné ochranné opatrenie voči násilnej osobe, musí byť jasne upravená v zákone, s presnými podmienkami a nadväznosťou na štátnu políciu a ďalšie odborné služby. ZNOMPS podporuje aj systematické doškoľovanie mestských a obecných policajtov. Už dnes si vo vlastnej réžii školí mestských policajtov v rozličných soft skill oblastiach a medzi nimi nevynímajúc ani komunikáciu s obeťami násilia. ZNOMPS víta, ak budú mať jednotnú metodiku školení zastrešenú napríklad Policajným zborom a odborníkmi na pomoc obetiam.
„Každé opatrenie, ktoré môže zabrániť ďalšiemu násiliu a ochrániť život, zdravie a dôstojnosť obete, si zaslúži vážnu odbornú diskusiu. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska je na takúto diskusiu pripravené,“ dodal Antal.
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po minulotýždňovom spoločnom stretnutí návrh, aby mestskí a obecní policajti mali kompetenciu vykázať násilníka z obydlia minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. Reagovali tak na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že tento návrh považuje za tému, ktorá si vyžaduje dôkladnú odbornú a legislatívnu diskusiu.