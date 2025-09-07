Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mestská polícia: Opustené a schátrané objekty sú vážnym rizikom

Na snímke príslušníci bratislavskej mestskej polície, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Pri zabezpečovaní objektov asistovala mestská polícia napríklad v prípade chátrajúcej budovy na Žabotovej ulici, bývalého hotela Flóra na Zlatých pieskoch či garáží v oblasti stanice Filiálka.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Opustené a schátrané objekty predstavujú vážne bezpečnostné riziko. Hrozí v nich úraz či požiar, častokrát sa v nich pohybujú aj neoprávnené osoby, neplnoletá mládež či ľudia dopúšťajúci sa priestupkov i trestnej činnosti. Pri zabezpečovaní takýchto objektov asistovala viackrát v minulosti aj Mestská polícia (MsP) v Bratislave.

Opustené budovy nie sú miestom na zábavu ani útočiskom. Riskujete v nich vážne ohrozenie zdravia či života. Buďte zodpovední a nevstupujte do nich,“ odkazuje mestská polícia na sociálnej sieti.

Pri zabezpečovaní objektov asistovala mestská polícia napríklad v prípade chátrajúcej budovy na Žabotovej ulici, bývalého hotela Flóra na Zlatých pieskoch či garáží v oblasti stanice Filiálka. Následne boli tieto objekty zbúrané alebo riadne uzatvorené. Nedávno, už po druhýkrát, takto asistovala aj v budove bývalej pôrodnice na Zochovej ulici. Majiteľ budovy následne objekt zabezpečil pred ďalším vstupom.

Ak si obyvatelia všimnú pohyb ľudí v chátrajúcich nezabezpečených budovách, alebo majú podozrenie, že tam dochádza k akémukoľvek protiprávnemu konaniu, je potrebné bezodkladne kontaktovať políciu na linke 159 alebo osloviť policajnú hliadku priamo v teréne.
