Mestská polícia pripomína, ako predchádzať kolapsom z tepla

Bratislava 21. júna (TASR) - Počas horúčav je potrebné piť veľa vody. Vyhýbať sa treba sladeným nápojom a alkoholu. Neodporúča sa ani káva vo veľkom množstve. Upozornila na to bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti, kde pripomenula niekoľko odporúčaní, ako predchádzať kolapsom z tepla.



"Dávajte si pozor aj na vysoké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a klimatizovaným interiérom," dodala polícia. Odporučila tiež nosiť vzdušné oblečenie, ideálne svetlej farby a stravovať sa ľahšie, ako napríklad konzumovať veľa zeleniny a ovocia s vysokým obsahom vody.



"Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nevychádzajte na priame slnko, najmä v čase obeda a popoludní," uviedla. Zároveň by ľudia mali svoje domovy vetrať len skoro ráno alebo neskoro večer, nie počas dňa.



Ak niekto v okolí skolabuje, je potrebné poskytnúť mu potrebnú pomoc. "Presuňte ho mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa, a uložte ho do polohy ležmo s podopretou hlavou alebo do polosedu," radí polícia. Zároveň ho treba ochladiť, napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním a skolabovanému podávať po malých dávkach vlažnú, nesladenú vodu. Ak sa jeho stav nezlepšuje, treba bezodkladne kontaktovať rýchlu zdravotnú pomoc prostredníctvom linky 155.