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Mestská polícia: Situácia v Nitre si vyžaduje viac príslušníkov
Jedným z riešení je podľa náčelníka MsP zvýšenie počtu mestských policajtov, ktorí budú vykonávať hliadkovú činnosť priamo v teréne.
Autor TASR
Nitra 9. júla (TASR) - Súčasná bezpečnostná situácia v Nitre si vyžaduje zvýšenie počtu mestských policajtov. Uviedol to náčelník nitrianskej mestskej polície (MsP) Erik Duchoň v materiáli určenom mestským poslancom.
Podľa neho aktuálne obyvatelia Nitry i vedenie mesta vnímajú mierne zhoršenie bezpečnosti. Jedným z riešení je podľa náčelníka MsP zvýšenie počtu mestských policajtov, ktorí budú vykonávať hliadkovú činnosť priamo v teréne.
„Minimálny nárast počtu príslušníkov od septembra 2026 by mal byť o štyri osoby. Vzhľadom na požiadavku väčšieho počtu hliadok bude potrebné zakúpiť aj jedno motorové vozidlo,“ skonštatoval Duchoň.
Ako sa v analýze uvádza, v Nitre čoraz viac rezonuje téma obnovenia okrsku na sídlisku Chrenová. „Na to je však potrebné zabezpečenie minimálneho počtu policajtov, riadiaceho pracovníka a materiálno-technické zabezpečenie vrátane výstroja a výzbroje,“ pripomenul náčelník MsP.
K zlepeniu bezpečnostnej situácie v Nitre by podľa neho mohli pomôcť aj ďalšie podporné opatrenia. Jedným z nich by mohlo byť zriadenie protialkoholickej záchytnej izby. „Tú zriaďuje i so spádovým územím Ministerstvo zdravotníctva SR po dohode s obcou. Navrhujeme vyvolať rokovanie s príslušnými relevantnými inštitúciami o zriadení a prevádzkovaní záchytnej izby,“ uviedol Duchoň. Podľa neho je potrebné rokovať aj s Policajným zborom SR, ktorý by sa mal podieľať na hliadkovej činnosti na území Nitry.
Ako doplnil, MsP v Nitre od svojho vzniku v roku 1991 prešla turbulentným vývinom, v ktorom preukázala svoju opodstatnenosť a potrebnosť. „V súčasnosti spĺňame všetky predpoklady, aby sme boli úspešní. Akékoľvek zmeny v modernizácii alebo rozširovaní MsP v Nitre sú však závislé na výške finančných prostriedkov, ktoré budú odsúhlasené a schválené v mestskom zastupiteľstve,“ dodal Duchoň.
Podľa neho aktuálne obyvatelia Nitry i vedenie mesta vnímajú mierne zhoršenie bezpečnosti. Jedným z riešení je podľa náčelníka MsP zvýšenie počtu mestských policajtov, ktorí budú vykonávať hliadkovú činnosť priamo v teréne.
„Minimálny nárast počtu príslušníkov od septembra 2026 by mal byť o štyri osoby. Vzhľadom na požiadavku väčšieho počtu hliadok bude potrebné zakúpiť aj jedno motorové vozidlo,“ skonštatoval Duchoň.
Ako sa v analýze uvádza, v Nitre čoraz viac rezonuje téma obnovenia okrsku na sídlisku Chrenová. „Na to je však potrebné zabezpečenie minimálneho počtu policajtov, riadiaceho pracovníka a materiálno-technické zabezpečenie vrátane výstroja a výzbroje,“ pripomenul náčelník MsP.
K zlepeniu bezpečnostnej situácie v Nitre by podľa neho mohli pomôcť aj ďalšie podporné opatrenia. Jedným z nich by mohlo byť zriadenie protialkoholickej záchytnej izby. „Tú zriaďuje i so spádovým územím Ministerstvo zdravotníctva SR po dohode s obcou. Navrhujeme vyvolať rokovanie s príslušnými relevantnými inštitúciami o zriadení a prevádzkovaní záchytnej izby,“ uviedol Duchoň. Podľa neho je potrebné rokovať aj s Policajným zborom SR, ktorý by sa mal podieľať na hliadkovej činnosti na území Nitry.
Ako doplnil, MsP v Nitre od svojho vzniku v roku 1991 prešla turbulentným vývinom, v ktorom preukázala svoju opodstatnenosť a potrebnosť. „V súčasnosti spĺňame všetky predpoklady, aby sme boli úspešní. Akékoľvek zmeny v modernizácii alebo rozširovaní MsP v Nitre sú však závislé na výške finančných prostriedkov, ktoré budú odsúhlasené a schválené v mestskom zastupiteľstve,“ dodal Duchoň.