Mestská polícia upozorňuje na riziko vreckových krádeží počas Dušičiek

Bratislava 27. októbra (TASR) - Počas dušičkového obdobia sa zvyšuje riziko vreckových krádeží, najmä na miestach s väčším počtom ľudí. Svoje osobné veci počas návštev cintorínov treba mať vždy pod dozorom. Byť obozretnejší je potrebné najmä počas údržby a skrášľovania hrobových miest. Upozorňuje na to Mestská polícia (MsP) Bratislava na sociálnej sieti.



MsP už v období pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých zvyšuje dohľad nad cintorínmi a ich okolím. Tieto dni sú spojené najmä so zvýšenou návštevnosťou pietnych miest, vyššou koncentráciou áut na cestách, ale aj s nárastom drobnej kriminality. Pripomína preto niekoľko dôležitých odporúčaní, vďaka ktorým možno predísť krádežiam, požiarom či iným nepríjemnostiam.



Opatrnosť treba zvýšiť nielen pri hrobových miestach, ale aj na parkoviskách. "Osobné veci nenechávajte na viditeľných miestach vo vozidle. Cennosti a väčší obnos peňazí nechajte radšej doma," upozorňuje MsP.



Ojedinelými nie sú podľa MsP ani menšie požiare, ku ktorým dochádza najčastejšie v dôsledku neopatrnej manipulácie so sviečkami. Na zníženie rizika ich vzniku radí sviečky a kahance umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vencov, kytíc či iných dekorácií. "Dbajte na to, aby boli dekorácie pevne prichytené," apeluje MsP.



Počas sviatkov je potrebné počítať so zhustenou premávkou a zníženou kapacitou parkovísk. Ak je to možné, na presun po meste odporúča MsP využívať prioritne mestskú hromadnú dopravu. "Pokiaľ sa rozhodnete cestovať autom, rešpektuje pokyny mestskej a štátnej polície," pripomína MsP.



"Ak spozorujete akékoľvek podozrivé správanie, protiprávnu činnosť alebo by ste potrebovali pomoc, neváhajte zavolať na linku 159. Hliadky sú priebežne prítomné na všetkých bratislavských cintorínoch a sú pripravené zasiahnuť, poradiť alebo pomôcť v akejkoľvek situácii," doplnila MsP.