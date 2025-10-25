Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mestská polícia už v týchto dňoch posilňuje dohľad v okolí cintorínov

Bratislava 25. októbra (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava už v týchto dňoch posilňuje dohľad v okolí cintorínov. Týka sa to najmä tých najvyťaženejších, ako je Martinský a Ondrejský cintorín, cintorín Vrakuňa a Slávičie údolie či krematórium. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Priebežné kontroly však vykonávame na všetkých pietnych miestach v Bratislave, a to nielen v denných, ale aj nočných hodinách,“ konštatuje mestská polícia.

Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých opätovne pripomína viaceré odporúčania. Na presun, ak je to možné, odporúča využiť verejnú dopravu. V prípade cesty autom treba rešpektovať pokyny policajných hliadok a byť pripravený, že parkovacie miesta v okolí pietnych miest môžu byť obsadené.

Ak môžete, navštívte cintoríny mimo najvyťaženejších dní alebo aspoň mimo najfrekventovanejších hodín. Vyhnete sa zápcham aj ťažkostiam s parkovaním,“ podotýka mestská polícia s tým, že sledovať treba aj dopravné servisy a portály pre aktuálne informácie o uzáverách, kolónach či iných obmedzeniach.

Pripomína tiež, že k dispozícii sú aj záchytné parkoviská, ktoré sú pod dohľadom mestského kamerového systému. Z nich je možné dostať sa na cintoríny spojmi MHD.

Zabúdať netreba ani na zákaz parkovania áut na chodníkoch, rešpektovaním pravidiel sa vodiči vyhnú zbytočným pokutám.
