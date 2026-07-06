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Mestská polícia v Banskej Štiavnici sídli v budove historickej radnice
Na svoje pôvodné pracovisko sa vrátila po ukončení komplexnej rekonštrukcie objektu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 6. júla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Banskej Štiavnici opäť sídli vo svojich priestoroch v budove historickej radnice na Radničnom námestí. Na svoje pôvodné pracovisko sa vrátila po ukončení komplexnej rekonštrukcie objektu. Prednostka mestského úradu (MsÚ) Henrieta Godová priblížila, že v objekte už sídlia aj ostatné oddelenia MsÚ, ktoré boli pre rekonštrukciu presťahované.
Keďže banskoštiavnická MsP nemá nepretržitú 24-hodinovú prevádzku, pre verejnosť je podľa Godovej sprístupnená podľa plánu služieb. Ak obyvatelia potrebujú navštíviť MsP, môžu tak urobiť po telefonickom dohovore a s hliadkou sa dohodnú na vybavení oznámenia priamo v teréne, prípadne v priestoroch MsP.
V budove radnice sa už aktuálne nachádzajú aj ostatné oddelenia mestského úradu, ktoré boli z dôvodu rekonštrukcie presťahované do náhradných priestorov. Obyvatelia tu nájdu oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí, vedúcu stavebného úradu, kancelárie primátorky, zástupcu primátorky a prednostky vrátane podateľne.
Keďže banskoštiavnická MsP nemá nepretržitú 24-hodinovú prevádzku, pre verejnosť je podľa Godovej sprístupnená podľa plánu služieb. Ak obyvatelia potrebujú navštíviť MsP, môžu tak urobiť po telefonickom dohovore a s hliadkou sa dohodnú na vybavení oznámenia priamo v teréne, prípadne v priestoroch MsP.
V budove radnice sa už aktuálne nachádzajú aj ostatné oddelenia mestského úradu, ktoré boli z dôvodu rekonštrukcie presťahované do náhradných priestorov. Obyvatelia tu nájdu oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí, vedúcu stavebného úradu, kancelárie primátorky, zástupcu primátorky a prednostky vrátane podateľne.