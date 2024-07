Mestská polícia v Bratislave by mala dostať štyri nové vozidlá

Bratislava 9. júla (TASR) - Mestská polícia v Bratislave by mala dostať štyri osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami. Hlavné mesto vyhlásilo na ich nákup tender za celkovo 128.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú hlavné mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Tri zo štyroch vozidiel majú byť s odnímateľnými zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami. Dodané by mali byť najneskôr do 16. decembra. Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 1. augusta.