Mestská polícia v Bratislave plánuje budúci rok nakúpiť nové uniformy

Bratislava 29. októbra (TASR) - Mestská polícia v Bratislave plánuje nakúpiť pre svojich policajtov nové uniformy. Majú spĺňať vysoké štandardy. Veľké obstarávanie plánujú spustiť začiatkom nového roka. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



"Postupne chceme prezliecť všetkých policajtov z okresných veliteľstiev," ozrejmil. Podotkol, že na špecifikácii novej uniformy pracovali niekoľko mesiacov a pomáhali s ňou aj odborníci z akademickej oblasti, ktorí sa zaoberajú vlastnosťami a kvalitou látok.



"Nové uniformy mestskej polície tak budú spĺňať veľmi vysoké štandardy, čo sa týka ich funkčného využitia, ale aj pohodlia a dizajnu," doplnil. Podotkol, že aktuálne vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je výzva na predkladanie ponúk na dokúpenie niektorých súčastí terajších uniforiem. Predpokladaná hodnota zákazky je 116.000 eur bez DPH.



"Ide najmä o súčasti uniforiem, ktoré sú určené na zimné a prechodné obdobie, a ktoré v súčasnosti chýbajú našim policajtom," uviedol Borko. Priblížil, že v týchto mesiacoch sa koná kurz odbornej prípravy, z ktorého by mali vzísť noví policajti, ktorí nastúpia do služby v decembri. "Časť nového vybavenia by mala ísť práve im," dodal.