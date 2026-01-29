< sekcia Regióny
Mestská polícia v Bratislave posilní svoje hliadky v okolí škôl
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave posilní v piatok (30. 1.), v deň polročných vysvedčení, tradične svoje hliadky, najmä v okolí škôl a na frekventovaných priechodoch pre chodcov. Na vybraných priechodoch im budú, obdobne ako na začiatku školského roka, pomáhať aj asistenti PAAS. Zároveň však chodcom i vodičom pripomína niekoľko zásad. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Hoci polročné vysvedčenia už nie sú takou slávnosťou ako kedysi, piatok bude pre mnohých školákov iný než bežný školský deň. Posunuté či skrátené vyučovanie a uvoľnenejšia nálada si vyžiadajú zvýšenú pozornosť vodičov na cestách,“ podotýka mestská polícia.
Vodičom pri tejto príležitosti pripomína, aby znížili rýchlosť v miestach, kde sa pohybujú deti, najmä v blízkosti škôl, ihrísk a priechodov, avšak zvýšenú pozornosť treba venovať aj v okolí zastávok MHD. Jazdiť by mali pozorne, trpezlivo a s ohľadom na ostatných účastníkov cestnej premávky. Neodporúča parkovať na priechodoch pre chodcov ani v ich tesnej blízkosti, naopak, odporúča, aby chodcom dávali prednosť na priechodoch a boli pripravení zastaviť, aj ak sa blížia k ceste.
Chodcov mestská polícia vyzýva, aby využívali priechody a pred vstupom na cestu sa vždy presvedčili, či je to bezpečné. Ak chcú prejsť cez priechod s bicyklom alebo elektrokolobežkou, je potrebné najprv zosadnúť a následne prejsť cestu pešo. Na vozovku treba vstupovať až vtedy, keď auto úplne zastaví. Počas prechádzania cez cestu je dôležité venovať sa premávke, nie mobilu či počúvaniu hudby.
