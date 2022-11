Mestská polícia v Bratislave spúšťa preventívny program pre žiakov

Bratislava 10. novembra (TASR) – Mestská polícia v Bratislave spúšťa preventívny program zameraný na žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale tiež na seniorov v centrách. Prednášky sa venujú bezpečnosti na sociálnej sieti, šikane, prevencii závislostí či podvodných praktík, ktorým čelia seniori. TASR o tom informoval Peter Borko, vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície.



"Prednášky prispôsobujeme potrebám škôl a snažíme sa v nich pracovať s aktuálnym spoločenským dianím. Upravujeme ich aj podľa potreby zariadenia. Téma, jazyk a aj spôsob prednášky odráža vek, vzdelanie a schopnosti poslucháčov," priblížil Borko. Otvorení sú tiež požiadavkám škôl či senior centier o spracovanie špecifickej témy.



Prednášky sa týkajú napríklad základom bezpečnosti pri ceste do a zo školy, možným rizikám pre žiakov, dopravnej situácii či mimoškolským a voľnočasovým aktivitám. Témou je tiež bezpečnosť na cestách spojená so základmi dopravnej výchovy a zásadami pre účastníkov cestnej premávky.



Zaoberajú sa tiež bezpečím na sociálnych sieťach. Ide napríklad o ochranu súkromia a osobných údajov, vystupovanie a komunikáciu na sociálnych sieťach a ich nástrahy a riziká. Prednášky sa nevyhýbajú ani prevencii závislostí od tabakových výrobkov, alkoholu u mladistvých a maloletých či nelegálnych drog.



Prednášky tiež približujú prácu mestských policajtov, ich spoluprácu s inými záchrannými zložkami i mestský kamerový systém. Pre seniorov je pripravená téma o podvodných praktikách takzvaných šmejdov i ďalších rizikách, ochrane pred zneužitím osobných údajov, ako aj o užitočných radách.



Prednášky organizuje preventistka z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Pri niektorých prednáškach spolupracuje mestská polícia s preventistami z Policajného zboru. V prípade záujmu a kapacitných možností mestskej polície sú organizované aj ukážky prác kynológov so psami.