Mestská polícia v Bytči eviduje pokles majetkových priestupkov
Na druhej strane, MsP zaznamenala nárast priestupkov na úseku dopravy, a to o 257 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Bytča 11. novembra (TASR) - Bezpečnostná situácia v meste Bytča je v tomto roku stabilná a mestským policajtom sa darí udržiavať verejný poriadok bez výrazných ohnísk trestnej činnosti. Ako informoval náčelník Mestskej polície (MsP) v Bytči Jaroslav Tomek, štatistika za prvých desať mesiacov hovorí o poklese majetkových priestupkov.
Väčšina tohtoročných incidentov riešených hliadkami mestskej polície má len drobný charakter. „Z pohľadu našej činnosti môžeme konštatovať, že bezpečnostná situácia v meste je pokojná. Evidujeme pokles majetkových priestupkov spáchaných na ulici, ako aj znížený počet priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, čo považujeme za pozitívny trend,“ uviedol Tomek.
Na druhej strane, MsP zaznamenala nárast priestupkov na úseku dopravy, a to o 257 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Zvýšený počet priestupkov podľa Tomeka súvisí najmä s nerešpektovaním dopravného značenia. Pozitívnou správou je, že na území mesta nebola v roku 2025 zaznamenaná žiadna dopravná nehoda s účasťou chodca alebo cyklistu s ujmou na zdraví.
Bytčianski mestskí policajti sa venujú aj problematike bezdomovectva. „Miesta mimo zastavanej časti mesta, kde sa osoby bez domova zdržujú, pravidelne kontrolujeme a udržiavame čisté. Dvoch bezdomovcov sme v spolupráci s charitou pomohli umiestniť do zariadenia,“ doplnil Tomek.
