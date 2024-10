Mestská polícia v Dudinciach riešila od mája stovky priestupkov

Dudince 28. októbra (TASR) - Zriadenie Mestskej polície (MsP) v Dudinciach v okrese Krupina, ktorá začala svoju činnosť v máji tohto roka, hodnotí primátor Dušan Strieborný pozitívne. Od svojho vzniku jej inšpektori zistili na území mesta celkom 473 priestupkov, pričom najväčšiu časť z nich tvoria priestupky porušením pravidiel bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.



Riešené boli podľa Strieborného v blokovom konaní v celkovej sume 4270 eur. "Prínosom zriadenia MsP Dudince je zlepšenie bezpečnostnej situácie na úseku verejného poriadku, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v meste Dudince," zhodnotil primátor pre TASR.



Strieborný priblížil, že v súčasnosti má MsP štyroch inšpektorov s dlhoročnou praxou. Dvaja z nich pôsobili v Policajnom zbore SR a dvaja v MsP. Dodal, že majú osobnú a miestnu znalosť a poznajú problematiku, ktorú je v meste potrebné riešiť. Pracujú v dennom režime, v prípade kultúrnych a spoločenských podujatí si služby plánujú podľa potreby.



"V súčasnosti čakáme na legislatívne zmeny zákona o obecnej polícii, ktoré by umožnili rozšírenie kompetencií mestských polícií. Prijatie legislatívnych zmien umožní mestským políciám riešenie priestupkov v širšom rozsahu," podotkol Strieborný a ako príklad uviedol meranie rýchlosti v cestnej premávke na území mesta, čo by umožnilo prijať ďalších inšpektorov.



Samospráva podľa jeho slov plánuje dovybavenie MsP po materiálno-technickej stránke, ako sú napríklad telové a nepriestrelné vesty. V meste chcú tiež dovybudovať kamerový systém, ktorý má v prevádzke MsP. Aktuálne totiž nie sú pokryté kamerami všetky časti mesta. Doplnenie kamier by podľa Strieborného umožnilo efektívnejšie polícii zasiahnuť a zvýšila by sa aj bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.



MsP začala v Dudinciach pôsobiť 1. mája tohto roka. Jej zriadenie si podľa primátora vyžiadala neúnosná bezpečnostná situácia za posledné roky v meste. "Tým, že sme kúpeľne mesto a do mesta prichádzajú aj kúpeľní hostia, toto vo zvýšenej miere lákalo aj neprispôsobivých občanov z okolitých obcí a vzdialených miest, ako aj osôb bez domova, ktorí nie sú občanmi nášho mesta, a na území mesta sa dopúšťali protiprávnej činnosti," dodal Strieborný.