Mestská polícia v Handlovej posilní počas sviatkov hliadky

Handlová 30. októbra (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Handlovej posilní počas jesenných sviatkov hliadky. Policajti sa budú zdržiavať najmä v okolí cintorína, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Handlovskí mestskí policajti v tejto súvislosti žiadajú obyvateľov, aby počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, keď sa predpokladá vyššia koncentrácia vozidiel pri parkovaní, zvážili miesto na bezpečné a ohľaduplné zaparkovanie na verejných parkoviskách. "Od soboty do pondelka 1. novembra v okolí cintorína stretnete našich policajtov, ktorí budú zabezpečovať verejný poriadok, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," povedala zástupkyňa náčelníka MsP Lucia Chudá.



Príslušníci MsP zároveň upozorňujú hlavne seniorov, aby boli ostražití a neponechávali si svoje osobné veci bez dohľadu na lavičkách či v ich blízkosti, rovnako si dávali pozor na vymyslené ľútostivé príbehy, ktoré podvodníci využívajú na vylákanie finančnej hotovosti. "V prípade, že sa s takýmto podozrivým konaním stretnú, je potrebné ihneď kontaktovať MsP Handlová na telefónnom čísle 0905 499 384," doplnila Paulínyová.



Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude vykonávať i štátna polícia na území celého Trenčianskeho kraja, a to do 2. novembra. Policajti budú zabezpečovať dohľad na všetkých cestách s predpokladanou zvýšenou intenzitou cestnej premávky, ako aj na komunikáciách v intravilánoch miest a obcí, predovšetkým v okolí cintorínov.