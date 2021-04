Mestská polícia v Humennom slávi 30. výročie svojho vzniku

Humenné 9. apríla (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Humennom si v týchto dňoch pripomína 30. výročie svojho vzniku. Ako po ocenení jej služobne najstarších členov primátorom mesta uviedol v piatok pre TASR jeden z nich, na práci mestského policajta je najkrajšia, no zároveň i najťažšia práca s ľuďmi.



"Najkrajšie na mojej práci, v ktorej som vydržal už 30 rokov, je to, že môžem pomáhať ľuďom. Za tú dobu sa nám podarilo zachrániť aj ľudské životy, to boli najsilnejšie momenty. Preto tu sme," povedal Ján Antoni, ktorý bol v jeseni 1990 jedným z troch ľudí, ktorí sa o vznik MsP v Humennom pričinili. Aj keď je podľa jeho ďalších slov práca s ľuďmi zároveň často náročná, ak by mestských policajtov "nebavila, tak by ju nerobili".



"Myslím si, že mestská polícia si za tie tri dekády už urobila celkom dobré a pozitívne meno v našom meste, čo sa týka ochrany, či už životov obyvateľov, majetku alebo životného prostredia. Vnímam mestskú políciu ako stabilný prvok, čo sa týka bezpečnosti v meste," zhodnotil prácu MsP pre TASR primátor mesta Miloš Meričko.



Ako počas slávnostného ceremoniálu oceňovania mestských policajtov, ktorí zabezpečujú verejný poriadok v meste už viac ako dvadsaťpäť rokov uviedol súčasný, v poradí štvrtý náčelník MsP Marián Zub, za 30 rokov existencie inštitúcie z nej približne 17 príslušníkov odišlo, MsP dáva aktuálne prácu 26 zamestnancom.



MsP v Humennom bola zriadená 5. apríla 1991 uznesením mestského zastupiteľstva ako poriadkový útvar pre zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku v meste, namiesto jestvujúcej Inšpekcie verejného poriadku. Spočiatku sa sídlo organizácie nachádzalo v budove mestského úradu, v roku 1992 sa policajti presťahovali do bývalej materskej školy na Štefánikovej ulici, odkiaľ prešli v roku 2012 do budovy bývalej Obchodnej akadémie. "Výkon služby zabezpečujú mestskí policajti nepretržite 24 hodín v trojzmennej prevádzke. Od roku 2001 im v práci pomáha kamerový systém. Aktuálne je v meste Humenné nainštalovaných 47 kamier," informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.