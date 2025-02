Mestská polícia v Košiciach využíva osem telových kamier

Košice 5. februára (TASR) - Košická mestská polícia (MsP) pilotne testuje telové kamery, zatiaľ ich zakúpila osem. Niekoľko týždňoch ich už využívajú príslušníci Pohotovostnej ochrannej jednotky MsP, ktorí si ich pochvaľujú. Agresívni občania sa totiž po ich zapnutí správajú slušnejšie. Na stredajšom brífingu o tom informoval náčelník MsP Slavomír Pavelčák a primátor Košíc Jaroslav Polaček.



"Sú to špičkové kamery so širokým využitím v náročných podmienkach. Slúžia na dokumentáciu protiprávnej činnosti, ale aj na ochranu policajtov. Pred vykonaním služobného zákroku náš policajt vždy informuje osobu, že na kameru zaznamená výkon služobnej činnosti," povedal pre TASR Pavelčák.



Osem takýchto kamier stálo spolu s dokovacou stanicou a príslušnými licenciami 13.300 eur. Okrem bežného zaznamenávania udalosti umožňujú napríklad aj živý prenos, respektíve nahrávanie videa cez Wi-Fi alebo LTE sieť, či začatie nahrávania pri detekcii výstrelu. Takisto ich možno aktivovať aj diaľkovo.



Záznamy z telových kamier sa uchovávajú 15 dní. "Poskytujú dôkaz o priebehu komunikácie v prípadnom ďalšom konaní, napríklad v konaní o sťažnosti alebo v trestnom konaní, kde predstavujú zákonne získaný dôkaz," pripomína mesto na svojej webovej stránke.



Podľa Polačeka sa MsP ich používaním opäť približuje k občanom a prispôsobuje sa modernej dobe. Veľký význam vidí aj z hľadiska prevencie. Ako povedal, už prvé skúsenosti s nimi naznačujú, že agresívni občania po ich zapnutí výrazne menia svoje správanie a chovajú sa slušnejšie. "Zásah je potom jednoduchší, čo pomáha na oboch stranách a zlepšuje to aj bezpečnosť v uliciach," dodal.



MsP plánuje zakúpiť aj ďalšie telové kamery, a to najmä pre potreby svojich hliadok v centre Košíc. Postupne, v závislosti od finančných možností rozpočtu mesta, by ju podľa primátora mal mať každý príslušník košickej MsP, ktorý vykonáva hliadkovú činnosť.