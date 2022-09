Mestská polícia v Lučenci zriadila zásahovú jednotku

Lučenec 21. septembra (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Lučenci zriadila zásahovú jednotku, ktorej úlohou bude dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku v problémových lokalitách mesta. Denne budú do jednotky nasadení dvaja mestskí policajti. Pre TASR to uviedol náčelník MsP v Lučenci Ján Tuček.



Zásahová jednotka MsP vznikla na pokyn primátorky po niekoľkých pracovných stretnutiach zameraných na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v Lučenci. Ako na svojej webovej stránke informuje samospráva, jednotku oficiálne zriadili 16. septembra. Jej hlavnou úlohou bude dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a kontrolovať problémové lokality.



"Ide napríklad o Námestie republiky, mestskú tržnicu či najväčšie sídlisko Rúbanisko. Je to smerované proti osobám, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo porušujú všeobecne záväzné nariadenie mesta o konzumácii alkoholických nápojov na verejných priestranstvách," priblížil pre TASR Tuček.



Zásahová jednotka MsP bude pozostávať z dvojice mestských policajtov z radov súčasného zboru, ktorý spolu s náčelníkom MsP tvorí 25 príslušníkov. Samospráva súčasne vyzýva verejnosť, aby akékoľvek incidenty spojené s vandalizmom či narúšaním verejného poriadku bezodkladne nahlásila MsP.