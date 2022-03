Mestská polícia v Nitre ešte nebude pokutovať parkovanie na chodníkoch

Nitra 14. marca (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Nitre zatiaľ nebude ukladať pokuty za parkovanie na chodníkoch. Uviedol to náčelník MsP Erik Duchoň.



Podľa jeho slov sa znenie ustanovenia môže v priebehu niekoľkých týždňov zmeniť alebo sa účinnosť novely oddiali. „Preto sa MsP rozhodla, že nebudeme riešiť priestupky a ukladať sankcie, keď má prísť k zmene. Takže keď aj príde sťažnosť, tak vodičov iba upozorňujeme,“ uviedol Duchoň.



Nový zákon, ktorý zakazuje parkovanie na chodníku, pred časom kritizovali samosprávy, pretože sa naň nemali čas pripraviť. Poslanci Národnej rady SR preto pripravili novelu, ktorá má platnosť zákazu oddialiť. „Podľa našich informácií ide táto novela už do tretieho čítania. Preto teraz nemá zmysel vodičov pokutovať. Samozrejme, že ak k zmene zákona nepríde a neposunie sa ani jeho platnosť, tak budeme v Nitre parkovanie na chodníku riešiť tak, ako to ukladá zákon,“ doplnil Duchoň.