Mestská polícia v Nitre sa rozrástla o 17 nových príslušníkov
Podľa slov náčelníka MsP Erika Duchoňa je dobrou správou, že mesto je pripravené pokračovať v posilňovaní zboru i v budúcom roku.
Autor TASR
Nitra 15. decembra (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Nitre má 17 nových príslušníkov. Oficiálne vstúpili do služby v decembri, keď slávnostne zložili sľub, v ktorom sa zaviazali chrániť verejný poriadok, bezpečnosť a pomáhať obyvateľom Nitry.
Podľa slov náčelníka MsP Erika Duchoňa je dobrou správou, že mesto je pripravené pokračovať v posilňovaní zboru i v budúcom roku. „Plánujeme vypísať nové výberové konanie a prijať ďalších päť príslušníkov. Zároveň sa prirodzene počíta aj s odchodmi skúsených policajtov do výsluhového či starobného dôchodku,“ uviedol Duchoň.
Ako pripomenul, v priebehu posledných dvoch rokov sa podarilo stabilizovať personálny stav MsP. Prispela k tomu aj podpora magistrátu. „Zlepšili sa technicko-materiálne podmienky, máme nové vozidlá, technické vybavenie, uniformy, zbrane. Pripravujeme nákup dronu, budujeme kynologickú stanicu. Aj desaťpercentné navýšenie miezd schválené mestským zastupiteľstvom malo veľký význam,“ skonštatoval Duchoň.
Podpora mesta sa podľa jeho slov prejavuje aj vo zvýšenom záujme o prácu v nitrianskej MsP. „Hlásia sa nám uchádzači z iných mestských polícií, dokonca aj z Policajného zboru. Viditeľne cítia, že v Nitre majú dobré podmienky na výkon služby,“ doplnil Duchoň.
Podľa zákona sa príslušníkom mestskej polície môže stať osoba, ktorá je staršia ako 21 rokov, je fyzicky a psychicky spôsobilá a zvládne kurz odbornej spôsobilosti. „Dôležitá je však aj osobnosť uchádzača. Policajt musí byť komunikatívny, schopný pracovať s ľuďmi a citlivo vstupovať do ich práv a slobôd. Uzavretý človek bez schopnosti komunikácie u nás miesto nenájde,“ zdôraznil Duchoň.
