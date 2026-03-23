< sekcia Regióny
Mestská polícia v Nitre vlani riešila 28 nelegálnych čiernych skládok
Ľudia sa vlani nelegálne zbavovali hlavne starého nábytku, zvyškov bytových jadier, stavebného odpadu, použitých kartónov, kobercov a rôzneho rastlinného odpadu.
Autor TASR
Nitra 23. marca (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Nitre v priebehu minulého roka riešila 28 prípadov založenia čiernych skládok a ukladania odpadu mimo určených miest. Podľa náčelníka MsP Erika Duchoňa bolo v roku 2025 zistených celkovo 322 priestupkov znečistenia verejných priestranstiev.
Ľudia sa vlani nelegálne zbavovali hlavne starého nábytku, zvyškov bytových jadier, stavebného odpadu, použitých kartónov, kobercov a rôzneho rastlinného odpadu. „Príslušníci MsP za toto konanie uložili 99 sankcií v celkovej výške 1810 eur, ostatné prípady boli riešené napomenutím alebo postúpením na príslušné správne orgány,“ povedal Duchoň.
Mesto sa podľa jeho slov snaží bojovať s čiernymi skládkami rôznym spôsobom. Na zisťovanie a dokumentovanie využíva už niekoľko rokov fotopasce, ktoré sú umiestňované v problémových lokalitách. „Príslušníci MsP okrem toho v rôznych mestských častiach Nitry pravidelne kontrolujú viaceré priestranstvá, na ktorých je riziko vzniku nelegálnych skládok odpadu,“ doplnil Duchoň.
