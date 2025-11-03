< sekcia Regióny
Mestská polícia v Považskej Bystrici má prvú ženskú posilu
Náčelník MsP Juraj Lieskovský vyzdvihol, že Hozáková bude u mestskej polícii pracovať, vítajú ju podľa neho i jej noví kolegovia.
Autor TASR
Považská Bystrica 3. novembra (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Považskej Bystrici má prvú ženskú posilu. Od pondelka tam začala pracovať pri obsluhe kamerového systému Michaela Hozáková, ktorú ešte ako kadetku pred troma rokmi postrelil inštruktor počas výcviku na Akadémii Policajného zboru. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Mestského úradu v Považskej Bystrici Miluše Kollárová.
Hozákovej, ktorá je na invalidnom vozíčku, ponúklo prácu mesto. „Vo svojej práci si posvieti na kamerový systém, kde bude monitorovať verejné priestranstvá, zálohovať potrebné materiály pre orgány činné v trestnom konaní, ako aj pre mestskú políciu. Pracovný čas sme prispôsobili jej zdravotným možnostiam. Verím, že sa Miške bude u nás páčiť, že si aspoň čiastočne splní sen stať sa policajtkou a že jej táto práca pomôže prekonať často náročné chvíle,“ uviedol primátor Karol Janas.
Náčelník MsP Juraj Lieskovský vyzdvihol, že Hozáková bude u mestskej polícii pracovať, vítajú ju podľa neho i jej noví kolegovia. Na príchod novej zamestnankyne sa MsP podľa jej náčelníka pripravovala. „Pred samotným nástupom ku nám sme si s Miškou prešli samotné priestory MsP, aby sme zistili, ako sa tu bude pohybovať, čo jej bude vyhovovať,“ priblížil Lieskovský. Úpravou podľa neho prešiel vstup do budovy polície, mestskí policajti prerobili i toalety.
„Vždy som sa chcela stať policajtkou. Bohužiaľ, už to nemôžem robiť tak, ako som si predstavovala, ale táto práca je najbližšia môjmu snu. Zatiaľ sa len zaúčam, ale cítim sa tu výborne. Kolegovia sú úžasní a veľmi milí,“ povedala Hozáková.
Hozákovej, ktorá je na invalidnom vozíčku, ponúklo prácu mesto. „Vo svojej práci si posvieti na kamerový systém, kde bude monitorovať verejné priestranstvá, zálohovať potrebné materiály pre orgány činné v trestnom konaní, ako aj pre mestskú políciu. Pracovný čas sme prispôsobili jej zdravotným možnostiam. Verím, že sa Miške bude u nás páčiť, že si aspoň čiastočne splní sen stať sa policajtkou a že jej táto práca pomôže prekonať často náročné chvíle,“ uviedol primátor Karol Janas.
Náčelník MsP Juraj Lieskovský vyzdvihol, že Hozáková bude u mestskej polícii pracovať, vítajú ju podľa neho i jej noví kolegovia. Na príchod novej zamestnankyne sa MsP podľa jej náčelníka pripravovala. „Pred samotným nástupom ku nám sme si s Miškou prešli samotné priestory MsP, aby sme zistili, ako sa tu bude pohybovať, čo jej bude vyhovovať,“ priblížil Lieskovský. Úpravou podľa neho prešiel vstup do budovy polície, mestskí policajti prerobili i toalety.
„Vždy som sa chcela stať policajtkou. Bohužiaľ, už to nemôžem robiť tak, ako som si predstavovala, ale táto práca je najbližšia môjmu snu. Zatiaľ sa len zaúčam, ale cítim sa tu výborne. Kolegovia sú úžasní a veľmi milí,“ povedala Hozáková.