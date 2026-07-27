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Mestská polícia v Prešove zaradila do výkonu služby nové vozidlá
Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo.
Autor TASR
Prešov 27. júla (TASR) - Mestská polícia (MsP) Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom MsP v pondelok, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie.
V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má MsP uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Náčelník MsP Prešov Imrich Olejník tvrdí, že vozidlá, ktoré sú už označené a vybavené svetelným a zvukovým výstražným zariadením, sú už uvedené do prevádzky. „Preberajú si ich na jednotlivé pracoviská, ktoré momentálne mali vyradené staré vozidlá, ktoré už boli po dobe životnosti a nevykazovali znaky bezpečnej jazdy a nedokázali sme zabezpečiť ich prevádzku efektívne a ekonomicky,“ uviedol.
Cena za vozidlá je podľa primátora Františka Oľhu vyčíslená do výšky 90.000 eur. Na skenovacie zariadenie na tretie vozidlo, ktoré má slúžiť na monitoring zaparkovaných vozidiel, je vyhlásené verejné obstarávanie. „Čakáme na cenovú ponuku na skener, ktorý bude mať GPS súradnicu a kamerový systém s presnosťou na dva metre, aby sme vedeli zaručiť, že nebudú chodiť falošné pokuty,“ dodal.
Dve vozidlá už budú v prevádzke na pracovisku MsP Družba na Námestí Kráľovnej pokoja na Sídlisku III a v centre mesta na obvode MsP jedna v Starom Meste.
V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má MsP uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Náčelník MsP Prešov Imrich Olejník tvrdí, že vozidlá, ktoré sú už označené a vybavené svetelným a zvukovým výstražným zariadením, sú už uvedené do prevádzky. „Preberajú si ich na jednotlivé pracoviská, ktoré momentálne mali vyradené staré vozidlá, ktoré už boli po dobe životnosti a nevykazovali znaky bezpečnej jazdy a nedokázali sme zabezpečiť ich prevádzku efektívne a ekonomicky,“ uviedol.
Cena za vozidlá je podľa primátora Františka Oľhu vyčíslená do výšky 90.000 eur. Na skenovacie zariadenie na tretie vozidlo, ktoré má slúžiť na monitoring zaparkovaných vozidiel, je vyhlásené verejné obstarávanie. „Čakáme na cenovú ponuku na skener, ktorý bude mať GPS súradnicu a kamerový systém s presnosťou na dva metre, aby sme vedeli zaručiť, že nebudú chodiť falošné pokuty,“ dodal.
Dve vozidlá už budú v prevádzke na pracovisku MsP Družba na Námestí Kráľovnej pokoja na Sídlisku III a v centre mesta na obvode MsP jedna v Starom Meste.