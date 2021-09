Mestská polícia v Senici funguje 30 rokov

Senica 5. septembra (TASR) – Mestská polícia v Senici si v tomto roku pripomenula 30 rokov od svojho založenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Pri príležitosti 30. výročia fungovania mestskej polície si na slávnostnom stretnutí prevzali najdlhšie slúžiaci príslušníci pamätné plakety. Ďalších osem pamätných plakiet si prevzali mestskí policajti a jedna bývalá mestská policajtka za mimoriadne nasadenie počas výkonu služby a záchranu ľudských životov.



"Práca mestského policajta nie je jednoduchá a mestský policajt pri nástupe do služby nikdy nevie, čo ho čaká. Často je poradcom, pomocníkom, záchranárom, ale tiež musí rázne konať, rozhodovať a byť autoritou pri styku s občanmi, ktorí porušujú určité pravidlá a predpisy. Je to práca, ktorá si vyžaduje ľudí zodpovedných, empatických, komunikatívnych, aby dokázali komunikovať a boli ochotní pomáhať," doplnil náčelník mestskej polície Jaroslav Pecha.



Obecné aj mestské polície vznikali na území bývalého Československa v rozpätí niekoľkých rokov po roku 1989. "Trúfam si povedať, že mestská polícia sa od svojho vzniku postupne prerodila do modernej a dynamickejšej organizácie s dobrým menom v očiach verejnosti. Vykonáva svoje poslanie s profesionálnym nasadením a zodpovednosťou a významne prispieva k bezpečnosti, chráni nielen majetok, ale aj životy," uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.