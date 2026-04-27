< sekcia Regióny
Mestská polícia v Senici zadržala medzinárodne hľadaného muža
Autor TASR
Senica 27. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) zadržala medzinárodne hľadaného muža po zásahu v bytovom dome na Hollého ulici v Senici. Stalo sa tak, keď vo štvrtok (24. 4.) popoludní preverovala oznámenie o podozrivej osobe spozorovanej na balkóne na druhom poschodí. Senická MsP o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, hliadka muža vyzvala, aby zišiel dole. Ten najskôr odmietol, následne však hliadke odhodil doklady na kontrolu. Po opakovanej výzve poslúchol, pričom sa do spoločných priestorov bytového domu presunul cez zábradlie balkóna a otvorené okno. Pri následnej kontrole policajti zistili, že po mužovi je vyhlásené medzinárodné pátranie prostredníctvom Interpolu.
Po kontaktovaní majiteľa bytu vyšlo najavo, že sa v čase zásahu nenachádzal doma a muž nemal oprávnenie na vstup do jeho bytu, čím vzniklo podozrenie z neoprávneného vniknutia. Prípad si na mieste prevzali príslušníci štátnej polície pre podozrenie zo spáchania trestného činu a v súvislosti s pátraním po osobe.
