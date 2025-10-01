< sekcia Regióny
Mestská polícia v Žiari nad Hronom sa borí s nedostatkom príslušníkov
Náčelník MsP Róbert Šiška pre TASR priblížil, že aktuálne má MsP 21 príslušníkov vrátane náčelníka.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 1. októbra (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Žiari nad Hronom sa borí s nedostatkom príslušníkov. V súčasnosti preto hľadá nové posily, výzvu pre záujemcov zverejnila na oficiálnej internetovej stránke mesta.
Náčelník MsP Róbert Šiška pre TASR priblížil, že aktuálne má MsP 21 príslušníkov vrátane náčelníka. Organizačná štruktúra schválená aj mestským zastupiteľstvom však počíta až s 22 príslušníkmi.
„Tento stav sme nikdy nedosiahli, vždy to bolo maximálne tých 21 ľudí,“ poznamenal s tým, že aj z tohto aktuálneho počtu jeden príslušník navštevuje kurz odbornej spôsobilosti, takže k dispozícii bude až v decembri. Navyše, ďalší dvaja príslušníci v zbore od januára budúceho roka končia.
Problém podľa jeho slov nastáva najmä v letnom období, keď je najväčší záujem o čerpanie dovoleniek. Zároveň v tomto období evidujú zvýšený výskyt neprispôsobivých občanov. Tu dlhodobo narážajú na problém zabezpečiť nepretržitý výkon hliadkovej služby.
Šiška poznamenal, že kým v minulosti bolo záujemcov o túto prácu málo, v súčasnosti je ich dosť, no nie každý je na túto prácu vhodný. „Snažíme sa hľadať mladých perspektívnych ľudí,“ poznamenal s tým, že záujemcovia by túto pozíciu nemali brať len ako prácu, ale ako poslanie. Motiváciou je aj platové ohodnotenie, ktoré je podľa jeho slov v porovnaní s ostatnými zbormi v rámci regiónu veľmi dobré.
Aktuálna výzva pre prípadných záujemcov o prácu v MsP je zverejnená na mestskom webe. Záujemcovia tu nájdu všetky potrebné informácie vrátane požadovaných predpokladov a pracovných podmienok.
Náčelník MsP Róbert Šiška pre TASR priblížil, že aktuálne má MsP 21 príslušníkov vrátane náčelníka. Organizačná štruktúra schválená aj mestským zastupiteľstvom však počíta až s 22 príslušníkmi.
„Tento stav sme nikdy nedosiahli, vždy to bolo maximálne tých 21 ľudí,“ poznamenal s tým, že aj z tohto aktuálneho počtu jeden príslušník navštevuje kurz odbornej spôsobilosti, takže k dispozícii bude až v decembri. Navyše, ďalší dvaja príslušníci v zbore od januára budúceho roka končia.
Problém podľa jeho slov nastáva najmä v letnom období, keď je najväčší záujem o čerpanie dovoleniek. Zároveň v tomto období evidujú zvýšený výskyt neprispôsobivých občanov. Tu dlhodobo narážajú na problém zabezpečiť nepretržitý výkon hliadkovej služby.
Šiška poznamenal, že kým v minulosti bolo záujemcov o túto prácu málo, v súčasnosti je ich dosť, no nie každý je na túto prácu vhodný. „Snažíme sa hľadať mladých perspektívnych ľudí,“ poznamenal s tým, že záujemcovia by túto pozíciu nemali brať len ako prácu, ale ako poslanie. Motiváciou je aj platové ohodnotenie, ktoré je podľa jeho slov v porovnaní s ostatnými zbormi v rámci regiónu veľmi dobré.
Aktuálna výzva pre prípadných záujemcov o prácu v MsP je zverejnená na mestskom webe. Záujemcovia tu nájdu všetky potrebné informácie vrátane požadovaných predpokladov a pracovných podmienok.