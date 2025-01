Mestská polícia vo Svidníku evidovala vlani takmer 700 priestupkov

Svidník 27. januára (TASR) - Mestská polícia (MsP) vo Svidníku evidovala v minulom roku celkovo 698 priestupkov a 383 udalostí, ktoré riešili aj v pokutovom konaní. Priemerná výška pokuty bola 24 eur. Celková výška vyzbieranej sumy predstavuje 9260 eur. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.



"V roku 2024 bolo na linku 159 prislúchajúcu k Svidníku uskutočnených viac ako 2300 telefonátov. Príslušníci MsP pristúpili k správnemu konaniu za alkohol v roku 2024 celkovo šesťkrát, z toho päťkrát išlo o mladistvých a raz o maloletú osobu," uviedla Tchirová.



Mestskí policajti vykonali odchyt 12 psov, z toho desať bolo hneď odovzdaných majiteľom podľa čipu, v dvoch prípadoch sa podarilo nájsť majiteľa vďaka sociálnym sieťam. "V roku 2024 bol dokončený po oprave koterec na odchyt psov, ktorý je umiestený pri prevádzke Technických služieb mesta Svidník," doplnila Tchirová.



MsP čelila vlani 13 mimoriadnym udalostiam. V jednom prípade to boli povodne, raz únik chemickej látky na zimnom štadióne, desaťkrát nahlásenie bomby e-mailom a raz dopravná nehoda, pri ktorej bolo poškodené vozidlo mestskej polície.



"V roku 2024 sa dvaja mestskí policajti aktívne zapojili do preventívnych aktivít. Celkovo desaťkrát prednášali deťom v školách o prevencii a bezpečnosti. Okrem toho príslušníci MsP pripravili dvakrát aktívnu prezentáciu svojej práce na verejnom podujatí v centre mesta. Tieto aktivity prispeli k zvyšovaniu povedomia o náplni činnosti mestských policajtov," povedala Tchirová a doplnila, že po odchode do dôchodku náčelníka MsP v roku 2024 došlo k zvoleniu nového náčelníka a k prijatiu dvoch príslušníkov. V súčasnosti pracuje v MsP šesť policajtov.