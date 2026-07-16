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Mestská polícia vo Veľkom Krtíši má 12 miest, ktoré sú plne obsadené
Mestskí policajti najčastejšie riešia priestupky, ktoré súvisia s dopravou. Je to nerešpektovanie dopravných značiek, parkovanie i odstavenie auta na zeleni.
Autor TASR
Veľký Krtíš 16. júla (TASR) - Mestská polícia (MsP) vo Veľkom Krtíši v súčasnosti disponuje 12 miestami, ktoré sú personálne plne obsadené. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Spresnil, že situáciu v meste príslušníci MsP zatiaľ zvládajú. „Musím však podotknúť, že kriminalita v ňom pomaly stúpa, čo spôsobuje maximálne vyťaženie hliadok mestskej, ako aj štátnej polície,“ objasnil s tým, že MsP plánujú rozšíriť o jedno pracovné miesto. Pôjde o referenta objasňovania priestupkov, ktorý by riešil dopravné priestupky v rámci objektívnej zodpovednosti.
Ako ďalej prednosta uviedol, mestskí policajti najčastejšie riešia priestupky, ktoré súvisia s dopravou. Je to nerešpektovanie dopravných značiek, parkovanie i odstavenie auta na zeleni. „Potom sú to aj priestupky za neprihlásených a nezačipovaných psov,“ podotkol.
Balko poznamenal, že v súčasnosti mestská polícia disponuje 29 kusmi bezpečnostných kamier. Spomenul, že s výnimkou malých výpadkov spôsobených poveternostnými vplyvmi sú funkčné. „Pre väčšiu bezpečnosť občanov by bolo vhodné rozšíriť komplexne kamerový systém. A to aj na okrajové časti mesta,“ zhodnotil. Mestská polícia však podľa neho disponuje len obmedzeným množstvom finančných prostriedkov v sume 10.000 eur na rok. Ak by však zvýšili rozpočet pre MsP, bolo by možné posilniť činnosť aj zálohovými hliadkami, hlavne počas víkendov. „Vtedy najviac dochádza k porušovaniu nočného pokoja neprispôsobivými občanmi a rôznymi asociálmi,“ konštatoval.
Spresnil, že situáciu v meste príslušníci MsP zatiaľ zvládajú. „Musím však podotknúť, že kriminalita v ňom pomaly stúpa, čo spôsobuje maximálne vyťaženie hliadok mestskej, ako aj štátnej polície,“ objasnil s tým, že MsP plánujú rozšíriť o jedno pracovné miesto. Pôjde o referenta objasňovania priestupkov, ktorý by riešil dopravné priestupky v rámci objektívnej zodpovednosti.
Ako ďalej prednosta uviedol, mestskí policajti najčastejšie riešia priestupky, ktoré súvisia s dopravou. Je to nerešpektovanie dopravných značiek, parkovanie i odstavenie auta na zeleni. „Potom sú to aj priestupky za neprihlásených a nezačipovaných psov,“ podotkol.
Balko poznamenal, že v súčasnosti mestská polícia disponuje 29 kusmi bezpečnostných kamier. Spomenul, že s výnimkou malých výpadkov spôsobených poveternostnými vplyvmi sú funkčné. „Pre väčšiu bezpečnosť občanov by bolo vhodné rozšíriť komplexne kamerový systém. A to aj na okrajové časti mesta,“ zhodnotil. Mestská polícia však podľa neho disponuje len obmedzeným množstvom finančných prostriedkov v sume 10.000 eur na rok. Ak by však zvýšili rozpočet pre MsP, bolo by možné posilniť činnosť aj zálohovými hliadkami, hlavne počas víkendov. „Vtedy najviac dochádza k porušovaniu nočného pokoja neprispôsobivými občanmi a rôznymi asociálmi,“ konštatoval.