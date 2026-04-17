Mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch riešila vlani 392 priestupkov
Väčšinu z nich vybavila v blokovom konaní, pričom uložené pokuty dosiahli celkovú sumu 6690 eur.
Autor TASR
Veľké Kapušany 17. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce riešila v roku 2025 spolu 392 priestupkov. Väčšinu z nich vybavila v blokovom konaní, pričom uložené pokuty dosiahli celkovú sumu 6690 eur. Vyplýva to zo správy o činnosti mestskej polície za minulý rok, ktorú mestskí poslanci prerokovali na tohtotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Z celkového počtu priestupkov bolo 337 vyriešených v blokovom konaní a 50 napomenutím. Podľa správy MsP v sledovanom období nezaznamenala žiadnu sťažnosť na prácu svojich príslušníkov. Služby orientovala do miest častého páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti.
MsP vo Veľkých Kapušanoch má osem zamestnancov. Mesto využíva aj mestský kamerový systém, ktorý mal ku koncu roka 49 kamier a pomáha pri odhaľovaní priestupkov a trestnej činnosti. V rámci spolupráce poskytli Policajnému zboru 21 záznamov z mestského kamerového systému. „V rámci ďalšej spolupráce s inými orgánmi mestská polícia v roku 2025 spolupracovala so železničnou políciou, s Hasičským a záchranným zborom a so susednými oddeleniami hraničnej kontroly Policajného zboru aj pri odhaľovaní cezhraničného pašovania tovaru a ľudí, najmä pri monitorovaní hlavných trás vedúcich cez naše mesto. Prípadne poskytovala videozáznamy na dokazovanie a odhaľovanie uvedených trestných činov,“ uviedol v správe náčelník MsP Zoltán Szabó.
Mestskí policajti asistovali aj pri odchyte túlavých psov, pričom v spolupráci s občianskym združením Pomoc psíkom na východnom Slovensku sa podarilo odchytiť 52 zvierat. Súčasťou práce bola aj preventívna činnosť zameraná najmä na deti, mládež a seniorov.
Policajti sa podieľali aj na zabezpečení viacerých kultúrnych a športových podujatí v meste, napríklad Dňa bez áut či večerného bicyklovania, počas ktorých neboli zaznamenané mimoriadne udalosti. MsP je zároveň vybavená automatickým externým defibrilátorom (AED) a v prípade potreby je schopná okamžite prijať oznámenie a poskytnúť súčinnosť záchranárom pri záchrane ľudského života.
