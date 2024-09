Mestská polícia vo Zvolene má 33 policajtov

Zvolen 24. septembra (TASR) - Mestská polícia vo Zvolene má v súčasnosti vo svojich radoch 33 policajtov, v budúcnosti má však záujem obsadiť aj ďalšie pozície. Okrem toho, že dohliadajú na verejný poriadok, chránia aj životy obyvateľov a predchádzajú škodám na majetku. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že okrem toho v priestoroch mestskej polície funguje chránené pracovisko, z ktorého obsluhujú celý kamerový systém. "Už niekoľko rokov poskytuje možnosť uplatnenia ľuďom s telesným hendikepom. O to väčší počet policajtov môže pôsobiť priamo v uliciach mesta," spomenul.



Ako ďalej uviedol, samospráva má v súčasnosti k dispozícii zábery zo 49 kamier. Tie snímajú verejné priestranstvá 24 hodín denne. Postupne však inštalujú ďalšie zariadenia podľa schváleného plánu rozvoja kamerového systému. "Minulý rok napríklad pribudli na zvolenských sídliskách tri kamery. Jedna je na sídlisku Západ, jedna na Zlatom potoku a ďalšia na Podborovej," objasnil hovorca. Podľa neho v súčasnosti mesto hľadá možnosti externého financovania ďalšieho rozširovania kamerového systému. Priblížil, že je to nákladná záležitosť, keďže majú v pláne postupne osadiť ďalších približne 50 kamier.



Vo Zvolene pracujú aj občianske hliadky. Miestna občianska a poriadková služba dohliada na verejný poriadok napríklad v častiach Unionka a Balkán, v okolí železničnej či autobusovej stanice. Kontrolujú takisto dodržiavanie poriadku v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Do ulíc mesta sa hliadky vrátili v marci tohto roka, keď nastúpili do služby prví štyria členovia. Samospráva získala na fungovanie občianskej a poriadkovej služby takmer 326.000 eur od Úradu vlády SR. Z týchto financií plne hradia mzdy, vybavenie, vzdelávanie a ďalšie náklady, ktoré súvisia s činnosťou hliadok.