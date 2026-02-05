< sekcia Regióny
Mestská poliklinika Senica chce predať budovu fitnescentra Malina
Ide o stavbu určenú na športové a rekreačné účely. Súčasťou predaja je aj zastavaná plocha a nádvorie. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, bez evidovaných tiarch.
Autor TASR
Senica 5. februára (TASR) - Mestská poliklinika Senica vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností budovy fitnescentra Malina spolu s priľahlým pozemkom. Minimálna kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom na sumu 284.000 eur. Záujemcovia môžu svoje súťažné návrhy doručiť osobne alebo poštou na adresu sídla vyhlasovateľa najneskôr do 16. marca. Poliklinika o tom informovala na svojom webe.
Ide o stavbu určenú na športové a rekreačné účely. Súčasťou predaja je aj zastavaná plocha a nádvorie. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, bez evidovaných tiarch. Pod nimi vedie rozvod tepla spoločnosti Termming a budova je zároveň predmetom nájomných a podnájomných vzťahov, ktoré sú uzatvorené na dobu určitú do rokov 2029.
Kritériom výberu najvhodnejšieho návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Obhliadky nehnuteľností sú naplánované na 17. februára a 3. marca. V prípade rovnosti ponúk rozhodne losovanie. Úspešný uchádzač bude povinný uhradiť kúpnu cenu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Rozhodnuté bude najneskôr do 31. marca. Výsledky budú zverejnené webe polikliniky.
Ide o stavbu určenú na športové a rekreačné účely. Súčasťou predaja je aj zastavaná plocha a nádvorie. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, bez evidovaných tiarch. Pod nimi vedie rozvod tepla spoločnosti Termming a budova je zároveň predmetom nájomných a podnájomných vzťahov, ktoré sú uzatvorené na dobu určitú do rokov 2029.
Kritériom výberu najvhodnejšieho návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Obhliadky nehnuteľností sú naplánované na 17. februára a 3. marca. V prípade rovnosti ponúk rozhodne losovanie. Úspešný uchádzač bude povinný uhradiť kúpnu cenu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Rozhodnuté bude najneskôr do 31. marca. Výsledky budú zverejnené webe polikliniky.