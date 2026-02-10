< sekcia Regióny
Mestská poliklinika Senica plánuje zmodernizovať svoju budovu
Pri realizácii budú musieť byť dodržané environmentálne princípy a nesmie byť významne poškodzované životné prostredie.
Autor TASR
Senica 10. februára (TASR) - Mestská poliklinika Senica plánuje zmodernizovať svoju budovu za vyše 2,5 milióna eur bez DPH. Rekonštrukcia sa má realizovať za plnej prevádzky. Vyplýva to z vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na zhotoviteľa projektu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 2. marca.
Cieľom je modernizácia infraštruktúry a zvýšenie štandardu poskytovaných zdravotníckych služieb prostredníctvom úprav dispozičného riešenia, výmeny technologických rozvodov a obnovy vybraných pracovísk. Stavebné práce budú zahŕňať úpravy pracoviska rádiológie a pracoviska fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v suteréne budovy, modernizáciu infraštruktúry od prvého podzemného až po tretie nadzemné podlažie, ako aj kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne vrátane výmeny technologických zariadení.
Zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateľ tento postup zdôvodnil technickou a organizačnou náročnosťou realizácie stavebných prác počas prevádzky zdravotníckeho zariadenia, ako aj rizikom ohrozenia čerpania nenávratného finančného príspevku. Projekt bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Slovensko 2021 - 2027 prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.
Pri realizácii budú musieť byť dodržané environmentálne princípy a nesmie byť významne poškodzované životné prostredie. Je nutné zaistiť bezpečnostné opatrenia a ochranu zdravia pri práci, keďže budova bude počas rekonštrukcie v prevádzke. Predpokladaná hodnota zákazky je 2.584.514,08 eura bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za dielo bez DPH. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác je 60 týždňov.
Cieľom je modernizácia infraštruktúry a zvýšenie štandardu poskytovaných zdravotníckych služieb prostredníctvom úprav dispozičného riešenia, výmeny technologických rozvodov a obnovy vybraných pracovísk. Stavebné práce budú zahŕňať úpravy pracoviska rádiológie a pracoviska fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v suteréne budovy, modernizáciu infraštruktúry od prvého podzemného až po tretie nadzemné podlažie, ako aj kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne vrátane výmeny technologických zariadení.
Zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateľ tento postup zdôvodnil technickou a organizačnou náročnosťou realizácie stavebných prác počas prevádzky zdravotníckeho zariadenia, ako aj rizikom ohrozenia čerpania nenávratného finančného príspevku. Projekt bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Slovensko 2021 - 2027 prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.
Pri realizácii budú musieť byť dodržané environmentálne princípy a nesmie byť významne poškodzované životné prostredie. Je nutné zaistiť bezpečnostné opatrenia a ochranu zdravia pri práci, keďže budova bude počas rekonštrukcie v prevádzke. Predpokladaná hodnota zákazky je 2.584.514,08 eura bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za dielo bez DPH. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác je 60 týždňov.