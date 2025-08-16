< sekcia Regióny
Mestská spoločnosť Aqua Kubín má nového konateľa

Autor TASR
Dolný Kubín 16. augusta (TASR) - Dolnokubínska mestská spoločnosť Aqua Kubín má nového konateľa. V konkurencii šiestich uchádzačov uspel vo výberovom konaní Michal Holub. Vo funkcii nahradil Stanislava Vlčeka, ktorý po 11 rokoch skončil na vlastnú žiadosť. Informoval o tom Martin Buzna z kancelárie primátora.
Spoločnosť Aqua Kubín prevádzkuje mestský akvapark AquaRelax. Holubovou víziou je, aby sa Aqua Kubín stala súčasťou siete mestských športovísk, čo by prinieslo výhody pri riadení aj financovaní. Nový konateľ aktuálne riadi aj mestské športoviská.
Podľa primátora Dolného Kubína Jána Prílepka má mesto záujem, aby jeho športoviská slúžili čo najlepšie domácim obyvateľom a zároveň boli atraktívnym produktom cestovného ruchu.
„Cieľom je, aby ich využívali nielen Dolnokubínčania, ale aj návštevníci regiónu. Darí sa nám to vďaka mnohým podujatiam, ktoré sa v našom meste pravidelne konajú, vrátane tých na medzinárodnej úrovni,“ uviedol primátor.
Ako dodal, mesto momentálne spláca ročne asi 400.000 eur z úverov za akvapark. Najvyššie sumy by mali splatiť na budúci rok a tlak na financie sa tak zmenší.
