Mestská športová hala v Nitre dostane novú strechu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Súčasťou projektu je výmena strešnej krytiny a inštalácia nových svetlíkov.

Autor TASR
Nitra 28. januára (TASR) - Mestská športová hala na sídlisku Klokočina v Nitre bude mať novú strechu. Ako na sociálnej sieti uviedol primátor Marek Hattas, výška investície je 122.914,91 eura.

Súčasťou projektu je výmena strešnej krytiny a inštalácia nových svetlíkov. „Doplnili sme aj izoláciu tak, aby nevznikali nové tepelné mosty,“ pripomenul primátor.

Po ukončení rekonštrukcie strechy je podľa neho na rade aj výmena palubovky. „Športová hala je priestorom pre deti, športovcov a kluby, ktoré ju využívajú každý deň. Aj preto chceme, aby mali kvalitné a bezpečné zázemie,“ doplnil Hattas.
