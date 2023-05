Mestská športová hala v Stropkove dostala novú palubovku

Stropkov 11. mája (TASR) - V Stropkove ukončili v týchto dňoch jednu zo záverečných etáp komplexnej rekonštrukcie mestskej športovej haly. Samospráva bola úspešná v minuloročnej výzve Fondu na podporu športu (FNPŠ) zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Naše mesto získalo z podobnej výzvy potrebné financie už druhýkrát po sebe. V roku 2022 sme úspešne ukončili projekt rekonštrukcie a modernizácie atletického areálu v základnej škole na Konštantínovej a tentoraz sme sa zamerali na športovú halu, ktorá slúži školopovinnej mládeži i verejnosti," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Hala bola do užívania odovzdaná začiatkom 80. rokov minulého storočia. Mesto v uplynulých desiatich rokoch postupne investovalo do jej rekonštrukcie, vybudované boli nové šatne a sociálne zariadenia, vymenené osvetlenie, vykurovacia technológia, zateplili obvodový plášť a v roku 2019 zo 105.000-eurovej dotácie z ministerstva školstva zrekonštruovali jej strechu. Technický stav haly bol podľa primátora vyhovujúci, palubovka však bola v havarijnom stave a jej výmena bola preto nevyhnutná.



Mesto nemalo dostatok vlastných prostriedkov na pomerne nákladnú investíciu, preto privítalo možnosť zapojiť sa do výzvy fondu. V januári začali s odstraňovaním pôvodných parkiet, postupne demontovali aj ich nosnú konštrukciu. Nasledovalo zameranie a výkop otvorov pre nové puzdrá športového vybavenia, kladenie izolácie, vyrovnanie povrchu a samotná inštalácia modernej odpruženej drevenej podlahy.



"Okrem toho sme doplnili drevenú ochranu vykurovania, čím sme zvýšili bezpečnosť športovcov, doplnili nové siete na oknách, čelnej stene i smerom k hľadisku. Vyznačené boli aj čiary na rôzne druhy halových športov s dominantným volejbalovým ihriskom," dodal primátor.



Celková výška investície predstavovala 160.156,37 eura, pričom polovicu z tejto sumy pokryla dotácia fondu. Zvyšok uhradilo mesto z vlastného rozpočtu.



"Ostáva nám už len posledný krok, a to rekonštrukcia tribúny, na ktorú už máme spracovanú projektovú dokumentáciu. Verím, že budeme úspešní aj v ďalších podobných výzvach a mestská športová bude dejiskom atraktívnych domácich i medzinárodných športových zápolení," uzavrel Brendza.