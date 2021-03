Nováky 13. marca (TASR) - Novácka mestská televízia si pripomína 30. výročie začiatku svojho vysielania, podľa miestnej samosprávy je tak najstaršou svojho druhu na Slovensku. Obyvateľom Novák sa prvý raz jej pracovníci prihovorili 15. marca 1991, o šesť mesiacov neskôr si mohli Nováčania pozrieť i prvý živý prenos.



S myšlienkou založenia mestskej televízie prišiel primátor Dušan Šimka, ktorý podľa svojich slov chcel, aby obyvatelia o dianí v meste vedeli, mali všetky informácie z prvej ruky a najmä mohli ovplyvňovať dianie v meste. "Preto sme mali 15. marca 1991 prvé mestské televízne vysielanie a postupne sme zistili, že sme boli prví na Slovensku. O šesť mesiacov na to sme mali prvý priamy televízny prenos, počas ktorého mohli ľudia priamo vstúpiť do vysielania a mohli nás, zástupcov mesta spovedať naživo," povedal pre TASR Šimka.



Prvé mestské televízne vysielanie si mohli obyvatelia pozrieť na zahraničnom hudobnom kanále, ktorému prerušili vysielanie. "Technickým otcom televízneho vysielania v Novákoch je Milan Kormaňák, ktorý pracuje ako technik a spracováva televízne relácie aj teraz po 30 rokoch. Spolupráca sa tak osvedčila, je to človek, ktorý je odborne zdatný a naďalej technicky zabezpečuje naše vysielanie," priblížil Šimka.



Novácka televízia, ktorá je podľa Šimku akousi živou kronikou mesta, priniesla v minulosti i volebné debaty kandidátov na primátora, reportáže z diania v meste, na vysielaní sa podieľalo viacero redaktoriek či redaktorov, vysiela i rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ). "Prvé priame televízne vysielanie z rokovania MsZ bolo u nás v roku 1995. Prenos trval viac ako päť hodín. Bola to taká rarita, ľudia to so záujmom pozerali, lebo vtedy sme schvaľovali rozpočet," spomenul.



"Zároveň máme i videotext, ktorý ide nepretržite 24 hodín denne, okrem toho máme cez televíziu prepojený aj mestský rozhlas, to znamená, keď dvakrát denne vysielame správy mestského úradu, občania nemusia vychádzať von z príbytkov, otvárať okná, ale zapnú si náš televízny kanál a počujú správy mestského úradu," priblížil primátor.



Televízia funguje prostredníctvom káblového vysielania.