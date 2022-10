Mestská včelnica v Myjave vydala prvú znášku medu

Myjava 2. októbra (TASR) - Mesto Myjava v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov (ZO SZV) v Myjave zrealizovalo v roku 2021 projekt vytvorenia mestskej včelnice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Turá Lúka. Včelnica už vydala prvú znášku medu. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Spolu včelári v prvom roku existencie včelnice vytočili 490 kilogramov medu. "Po definitívnom dokončení oplotenia areálu včelnice v marci 2022 začal správca s prípravou ustanovenia včelstiev. Postupne pribudlo 30 úľových zostáv v troch typoch," uviedol Hrin.



Koncom mája členovia MO SZV v Myjave priviezli do včelnice 23 mladých včelstiev, ktoré postupne na repkovom poraste zosilneli a v polovici júna bol ich stav doplnený na súčasných 30 včelstiev. Tie vydali prvú znášku v podobe zmiešaného, repkovo-ovocno-lúčneho medu.



"Aktuálne je vo včelnici realizované podnecovanie včelstiev, ako príprava na zakŕmenie a zazimovanie všetkých 30 rodín. Takisto sa správca stará o dostatok vlahy pre vysadené lipy, ktoré sa všetky uchytili a momentálne ich je 46," doplnil hovorca mesta.



Včelnica je už funkčná, ale plánuje sa jej rozšírenie. "Zámer je oveľa väčší. Chceme tam vybudovať územie, kde bude náučný chodník, kde sa bude môcť verejnosť zoznámiť zo životom včiel v prirodzenom prostredí. Je tam zámer na apiterapiu a ďalšie doplnkové služby, aby to malo aj edukatívny charakter," informoval Hrin.