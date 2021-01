Bratislava chce otvoriť MŠ a ŠKD pre deti rodičov z prvej línie

Bratislava 8. januára (TASR) – Viaceré bratislavské mestské časti sú pripravené od pondelka (11. 1.) otvoriť materské školy či školské kluby detí (ŠKD) na základných školách pre deti rodičov, ktorí počas pandémie nového koronavírusu bojujú v prvej línii a sú zamestnancami kritickej infraštruktúry. V piatok to potvrdil starosta bratislavského Ružinova Martin Chren. Otvoreniu školských zariadení bude predchádzať testovanie na ochorenie COVID-19.



"Zrejme všetky mestské časti otvárajú od pondelka škôlky a ŠKD pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry, kde bol o to záujem," povedal Chren. V sobotu (9. 1.) v Ružinove sa preto bude testovať skoro 400 ľudí, a to zamestnancov škôlok či ŠKD, ktoré sa majú v pondelok otvoriť. Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa potvrdil, že takéto testovanie bude v týchto dňoch vo viacerých mestských častiach Bratislavy.