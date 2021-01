Bratislavské mestské časti otvorili MŠ pre deti rodičov z prvej línie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 11. januára (TASR) – Do materských škôl (MŠ) v bratislavských mestských častiach sa vrátila aspoň časť detí. Samosprávy ich otvorili pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, respektíve pre tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Rovnako tak v prípade záujmu zabezpečili aj školské kluby detí (ŠKD).V najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalke funguje MŠ Iľjušinova. "" informovala samospráva TASR. Pri petržalských základných školách (ZŠ) bude pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, fungovať v aktuálnom pracovnom týždni (11. – 15. 1.) podľa webu mestskej časti tiež osem školských klubov.Bratislavské Nové Mesto otvorilo pre deti rodičov z prvej línie škôlku Na Revíne a takisto dva školské kluby na ZŠ Cádrova a tiež na ZŠ Kalinčiakova. "" informoval hovorca mestskej časti Marek Tettinger.Ružinov otvoril 15 materských škôl, v ktorých bolo v pondelok 169 škôlkarov. Okrem toho otvorila mestská časť aj školské kluby vo ôsmich z deviatich škôl, v jednej podľa riaditeľky komunikačného oddelenia mestskej časti Tatiany Tóthovej nebol záujem. Celkovo bolo v školských kluboch 45 detí.Staré Mesto otvorilo dve materské školy, a to na Karadžičovej a Kuzmányho ulici, prihlásených je celkovo 112 detí. V prevádzke je od pondelka aj školský klub v základnej škole na Vazovovej ulici, prihlásených je 20 detí. "" poznamenal hovorca Starého Mesta Matej Števove. Doplnil, že prípadné otvorenie ďalších zariadení bude reagovať na potrebu rodičov.V bratislavskej Vrakuni otvorili v pondelok tri materské školy. Minulý týždeň prejavilo podľa starostu Martina Kuruca záujem o otvorenie škôlky zhruba 110 rodičov. "" spresnil pre TASR starosta. Vo štvrtok (7. 1.) pretestovali zamestnancov materských škôl. Všetci mali podľa Kuruca negatívny test na ochorenie COVID-19. ŠKD vo Vrakuni pre nízky záujem neotvorili.V Karlovej Vsi otvorili MŠ na Ulici Ľudovíta Fullu. "" informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Dodal, že v mestskej časti zriadili aj ŠKD v Spojenej škole na Tilgnerovej ulici." uviedla hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová. "" dodala.V Podunajských Biskupiciach otvorili škôlku na Komárovskej ulici. "" referoval starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék.V Rači otvorili pre rodičov, ktorí musia pracovať mimo bydliska, teda aj predavačky či pracovníkov údržby, dve materské školy. "" dodala mestská časť na sociálnej sieti.V Záhorskej Bystrici prejavilo záujem o škôlku od pondelka rodičia 13 detí. "" dodala samospráva.V susednom Lamači otvorili škôlku i dve oddelenia školského klubu v miestnej základnej škole.Na opačnej strane hlavného mesta v Jarovciach sa chystajú v škôlke prijať až približne 40 percent detí, ktoré ju bežne navštevujú. "" informoval starosta Jaroviec Jozef Uhler. Škôlka i ŠKD budú fungovať od utorka (12. 1.) Dôvodom je, že testovanie zamestnancov a pedagógov sa zrealizuje v pondelok.Naopak, vo Vajnoroch neotvorili v pondelok materskú školu a ani ŠKD. Starosta Michal Vlček to zdôvodnil nízkym záujmom rodičov. „" uviedol pre TASR.