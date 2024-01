Mestské časti v Košiciach nedostali sľúbené podielové dane od mesta

Košice 4. januára (TASR) - Viacerým mestským častiam (MČ) mesto Košice nevyplatilo plnú sumu podielových daní, a to aj napriek odobrenému uzneseniu mestského zastupiteľstva (MsZ). Na sociálnej sieti o tom informovali niektorí starostovia MČ. Zvažujú preto právne kroky. Mesto v reakcii pre TASR uviedlo, že odmieta politikárčenie a vytĺkanie politických bodov zavádzaním, neúplnými informáciami a polarizovaním spoločnosti.



"Napriek predchádzajúcim dohodám s mestom MČ Západ nedostala plnú sumu podielových daní, ktoré sme mali rozpočtované a očakávané na rok 2023. Z 1.486.363 eur z podielových daní, ktoré boli poslancami MsZ schválené a podpísané primátorom (Jaroslavom Polačekom, pozn. TASR), nám napriek prísľubom nevyplatili 226.616 eur," spresnila najväčšia košická MČ, podľa ktorej uvedený nedoplatok ohrozuje realizáciu viacerých projektov. "Na chýbajúce financie z magistrátu tak doplácajú najmä obyvatelia," dodala MČ Západ.



O nevyplatení podielových daní vo výške viac ako 221.000 eur informovala aj MČ Sídlisko KVP. Dlh mesta Košice voči Starému Mestu je zas vo výške 130.000 eur. Jeho starosta Igor Petrovčik verí, že sa starostovia MČ zmobilizujú a okrem podnetu na prokuratúru a hlavného kontrolóra vyvinú všetky zákonné a politické kroky k tomu, aby primátor dodržiaval platný štatút a ostatné legislatívne predpisy.



Podľa magistrátu sú samosprávy v ťažkej finančnej situácii a musia robiť aj nepopulárne rozhodnutia. "Košiciam v minulom roku do mestského rozpočtu prišlo výrazne menej peňazí. Naopak, MČ v minulom roku dostali neočakávanú finančnú čiastku od štátu vo výške 6,6 milióna eur za pomoc mesta odídencom z Ukrajiny. Pre sťažujúce sa MČ ide o výrazne viac peňazí do rozpočtov, ako očakávali," reagovalo mesto.



Pripomenulo, že má za sebou ťažké obdobie, stále nie je v optimálnej finančnej situácii a Košice v roku 2024 vstúpili do rozpočtového provizória. "V tejto chvíli je pre nás prioritou zabezpečenie riadneho chodu mesta," dodal magistrát.



S cieľom hľadať najlepšie riešenia pre Košice a Košičanov je podľa neho na utorok (9. 1.) naplánované stretnutie primátora s predsedníčkou rady starostov.