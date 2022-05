Mestské cykloprístrešky je možné otvoriť aj pomocou mobilnej aplikácie

Prešov 27. mája (TASR) - Mesto Prešov ponúka cyklistom osem krytých parkovacích zariadení pre bicykle. Doteraz bolo možné otvoriť jednotlivé cykloprístrešky len pomocou čipu, ktorý si užívatelia museli vyzdvihnúť na mestskom úrade. Po novom na to postačí aj mobilná aplikácia. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Cykloprístrešky alebo cykloboxy fungujú v meste Prešov od roku 2019. Mesto ich spustilo do prevádzky v siedmich lokalitách, kde si môžu užívatelia bezpečne odložiť svoj bicykel.



"Vo všetkých cykloboxoch boli nainštalované nové zariadenia, ktoré umožnia ich otváranie pomocou smartfónov. Stačí, ak si cyklista stiahne aplikáciu BikeApp, zaregistruje sa a následne získa prístup na otváranie cykloboxov. Otváranie pomocou aplikácie je jednoduché a trvá iba pár sekúnd," vysvetlil Tomek.



Registrácia do spomenutej aplikácie je podľa neho rýchla. Pre prihlásenie je potrebné len meno, priezvisko a mobilné číslo, ktoré bude overené pomocou SMS kódu. Pred každým odomknutím cykloboxu bude overená poloha. Z bezpečnostných dôvodov je možné odomknúť iba cykloprístrešok, pri ktorom sa záujemca práve nachádza. Okrem BikeApp.sk bude otváranie pridané napríklad aj do obľúbenej aplikácie MHD Prešov.



"Pôvodné otváranie cykloboxov pomocou čipu ostáva zachované bez zmien. Čip si môžu užívatelia zapožičať v Klientskom centre, v budove mestského úradu, na Jarkovej ulici za poplatok, ktorý predstavuje jednorazovú zábezpeku za jeho poskytnutie," doplnil Tomek.



Mestské cykloprístrešky môžu záujemcovia nájsť na Košickej a Slovenskej ulici, Ulici 17. novembra, Ulici Armádneho generála Svobodu a na uliciach Exnárovej, Mukačevskej a Bajkalskej.